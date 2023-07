Vagnerovci odovzdali Rusku 2000 kusov techniky a 2500 ton munície

Moskva 12. júla (TASR) - Rusko v stredu oznámilo, že žoldnieri z Vagnerovej skupiny - po júnovom pokuse o vzburu - odovzdali ruskej armáde viac než 2000 kusov vojenskej techniky vrátane tankov a vyše 2500 ton munície. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Presunutých bolo viac než 2000 kusov vojenskej techniky a zbraní," uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo obrany s tým, že išlo aj o tanky T-90 a T-80, prenosné odpaľovacie zariadenia a protilietadlové a delostrelecké systémy.



Ruská armáda uviedla, že vagnerovci jej odovzdali aj "viac než 2500 ton munície rôzneho typu a zhruba 20.000 malých zbraní".



Veľká časť odovzdaných zbraní a techniky ešte nebola použitá v boji. Presunuli ich do lokalít v zázemí, kde sa bude vykonávať ich údržba a oprava.



Kde sa momentálne nachádza vodca vagnerovcov Jevgenij Prigožin, nie je známe, píše AFP. Na základe dohody s Kremľom mohol odísť aj so svojimi žoldniermi do susedného Bieloruska. Bieloruský vodca Alexandr Lukašenko však tento mesiac vyhlásil, že 62-ročný Prigožin sa v jeho krajine nenachádza, ale je stále v Rusku.



Kremeľ tento mesiac oznámil, že prezident Putin a Prigožin sa stretli na niekoľkohodinovej schôdzke v Moskve.



Prigožin mal dlhodobé spory s ruským vojenským vedením, ktoré koncom júna eskalovali do otvorenej vzbury proti veleniu armády. Vagnerovci vtedy obsadili mesto Rostov nad Donom na juhozápade Ruska a vydali sa aj s ťažkou technikou smerom k Moskve. K ruskej metropole sa vtedy priblížili na necelých 200 kilometrov.