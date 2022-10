Vagnerova skupina opevňuje obrannú líniu v Luhanskej oblasti

Moskva 19. októbra (TASR) - Žoldnieri z ruskej súkromnej polovojenskej organizácie Vagnerova skupina pracujú na opevnení obrannej línie v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Oznámil to v stredu zakladateľ tejto skupiny ruský oligarcha Jevgenij Prigožin, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Na kontaktnej línii známej ako Vagnerova línia sa buduje komplex opevnení... Ide o niekoľkostupňovú a vrstvenú obranu," uviedol Prigožin na sociálnej sieti svojej spoločnosti Konkord.



Ruský oligarcha sa v príspevku ďalej pýši, že línia ani nebola potrebná, pretože "samotná prítomnosť Vagnerovej jednotky na frontovej línii je nedobytnou stenou".



Na Prigožina, ktorý je pre svoje cateringové zmluvy s Kremľom prezývaný "Putinov kuchár", uvalili sankcie Spojené štáty i Európska únia. Koncom septembra tento ruský oligarcha priznal, že v roku 2014 založil Vagnerovu skupinu s cieľom vyslať bojovníkov do východoukrajinského regiónu Donbas.



Celá roky bola Vagnerova skupina upodozrievaná z toho, že v zámorí realizuje ambície Ruska, no Kremeľ vždy popieral, že by s ňou mal akúkoľvek spojitosť. Prítomnosť jej príslušníkov hlásili z viacerých zón vojnových konfliktov vrátane Sýrie, Líbye, Mali, Ukrajiny či Stredoafrickej republiky, kde bola táto skupina obvinená z ukoristenia vládnej moci, približuje AFP.