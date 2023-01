Vagnerovci popreli verbovanie Srbov do bojov, aktivisti sa búria

Moskva/Belehrad 20. januára (TASR) - Ruská súkromná vojenská spoločnosť Vagnerova skupina v piatok poprela, že verbuje Srbov do bojov na Ukrajine. Vyhlásila to deň po tom, ako aktivisti podali trestné oznámenie v Belehrade. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Aktivisti v trestnom oznámení označili aj veľvyslanca Ruska v Srbsku Alexandra Bocan-Charčenka a Aleksandara Vulina, šéfa srbskej Štátnej bezpečnostnej a informačnej agentúry.



"Neverbujem Srbov," uviedol vo vyhlásení zakladateľ Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. Dodal, že sa s Bocanom-Charčenkom ani Vulinom nikdy nestretol.



Začiatkom tohto týždňa srbský prezident Aleksandar Vučič povedal, že Rusko musí zastaviť verbovanie Srbov do bojov po boku Vagnerovcov. Doplnil, že ruské webové stránky a sociálne médiá zverejňujú inzeráty v srbčine, v ktorých súkromná ruská armáda vyzýva dobrovoľníkov, aby sa prihlásili do jej radov.



Prigožin má blízko k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Ruské ozbrojené zložky sa spolu s Vagnerovcami napríklad už viac než päť mesiacov snažia dobyť ukrajinské mesto Bachmut, čo by Moskve pomohlo v snahách o ovládnutie celej Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.



Spojené štáty v piatok oznámili, že uvaľujú nové sankcie na Vagnerovu skupinu. Obviňujú ju z dovážania severokórejských zbraní do Ruska na použitie v ukrajinskom konflikte. Vagnerova skupina to popiera, a tiež z verbovania ruských väzňov do bojov na Ukrajine.



Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby povedal, že Vagnerova skupina je "kriminálna organizácia, ktorá sa naďalej dopúšťa rozsiahlych ukrutností a porušovania ľudských práv".