Vagnerovci sa snažia naverbovať hráčov videohier za operátorov dronov

Moskva 23. júna (TASR) - Ruská žoldnierska Vagnerova skupina sa pokúša do svojich radov získať nadšených hráčov videohier, ktorých by mohla využiť ako operátorov dronov. Inzerát ponúkajúci takéto pozície sa objavil na ruskej sociálnej sieti VKontakte, informuje v piatok TASR podľa správy stanice Sky News.



Ideálnym kandidátom je osoba vo veku 21 až 35 rokov, v dobrej fyzickej kondícii a so skúsenosťami s hernými leteckými simulátormi, ktorá je zvyknutá pri takýchto hrách presedieť nepretržite aj celé hodiny.



Uchádzači nemusia mať skúsenosti zo skutočného boja. Ak sa dajú naverbovať, potrebný výcvik im poskytnú školení inštruktori. Získajú tiež zdravotné a životné poistenie, ako aj moderné vybavenie a pravidelnú výplatu.



"Už 20 rokov hrám (videohru) Call of Duty. Vezmete ma?" spýtal sa pod inzerátom jeden z hráčov. Náborár od vagnerovcov mu odpísal: "Uvedomujete si, že toto nie je hra? Boli by ste v (naozajstnej) vojne." Iný muž zase napísal, že pri počítačových letových simuláciách strávil viac ako 7000 hodín, avšak má už 42 rokov. Vagnerovci mu odpísali, že sa stále môže prihlásiť za operátora kvadrokoptér.