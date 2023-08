Vagnerovci tvrdia, že vo Fínsku zadržali ich popredného bojovníka

Helsinki 25. augusta (TASR) - Na žiadosť Ukrajiny bol údajne vo Fínsku zadržaný jeden z popredných bojovníkov ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny. Na sociálnych sieťach to v piatok uvádzajú účty spájané s vagnerovcami, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Krajine pravicová jednotka vagnerovcov s názvom "Rusič" identifikovala zadržaného ako svojho zakladajúceho člena a vodcu Jana Petrovského, ktorý je od vlaňajška na sankčnom zozname EÚ aj USA.



Na platforme Telegram informovala, že Petrovskij, ktorý od roku 2014 bojoval na Ukrajine, bol 20. júla zadržaný vo Fínsku za porušenie vízovej povinnosti, pričom teraz by mohol byť vydaný na Ukrajinu.



Petrovskij, ktorý predtým žil v Nórsku, je dlhoročným krajne pravicovým aktivistom. Zmienenú jednotku pomáhal založiť v roku 2014 - počas počiatočnej fázy konfliktu v Donbase - ako vyslovene neonacistickú formáciu. Ako sa mu podarilo dostať sa do Fínska, keď sa naňho vzťahujú sankcie Európskej únie, nebolo bezprostredne známe.



Okresný súd vo Vantaa pri Helsinkách mal ešte v priebehu piatka Petrovskému predĺžiť väzbu na žiadosť fínskeho úradu pre vyšetrovanie. Petrovskij, ktorý používa aj prezývku Voislav Torden, je podozrivý z účasti na činnosti teroristickej skupiny aj z podpory terorizmu, uviedol predstaviteľ súdu.



Ukrajinská generálna prokuratúra sa dosiaľ k správe nevyjadrila. Jednotka Rusič na Telegrame zverejnila časť z toho, čo označila ako ukrajinskú žiadosť o zatknutie Petrovského.



Ruské veľvyslanectvo v Helsinkách už predtým v piatok uviedlo, že vie o zadržaní ruského občana vo Fínsku, ku ktorému došlo na žiadosť Ukrajiny, pričom podniká kroky na to, aby mu mohlo poskytnúť konzulárnu pomoc.



Na Vagnerovu skupinu, ktorá bojovala po boku ruskej armády na Ukrajine, a podniká operácie aj vo viacerých afrických krajinách, uvalili sankcie mnohé západné krajiny. Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin a niekoľko ďalších vysokopostavených predstaviteľov tejto žoldnierskej skupiny pravdepodobne tento týždeň zahynulo pri havárii lietadla, ktoré sa zrútilo severne od Moskvy. Ich úmrtie však zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené.