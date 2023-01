Vagnerovci zrejme tvoria štvrtinu ruských bojovníkov na Ukrajine

Washington/Londýn 11. januára (TASR) - Agenti západných spravodajských služieb sú presvedčení, že ruská súkromná armáda nazývaná Vagnerova skupina hrá čoraz dôležitejšiu úlohu vo vojne Ruska na Ukrajine, pričom existuje reálna možnosť, že vagnerovci teraz tvoria najmenej štvrtinu ruských bojovníkov. Uviedol to nemenovaný predstaviteľ západných služieb, ktorého v stredu citoval portál britského denníka The Guardian.



Bojová efektivita Vagnerovej skupiny v oblasti východoukrajinského mesta Bachmut, kde sú jej jednotky sústredené, sa stále pokladá len za obmedzenú. Nemenovaný predstaviteľ zároveň opísal tempo postupu vagnerovcov ako také pomalé, že "niekedy im trvá dva týždne, kým dobyjú jediný dom".



Šéf tejto armády žoldnierov a spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina Jevgenij Prigožin oznámil, že jeho jednotky úplne ovládli ukrajinské mesto Soledar pri Bachmute. Ak sa táto správa potvrdí, bude to predstavovať prvý veľký úspech Moskvy na bojovom poli od vlaňajšieho leta, napísal The Guardian.



"Vagnerove jednotky prevzali kontrolu nad celým územím Soledaru," uviedol Prigožin vo zvukovej nahrávke zverejnenej v utorok večer na jeho kanále na sociálnej sieti Telegram.



Prigožin tiež v utorok večer oznámil, že ukrajinskí vojaci v centre mesta Soledar sú obkľúčení a "prebiehajú tam pouličné boje. Počet zajatcov oznámime zajtra (v stredu)".