Vagnerovci zverejnili video údajnej popravy svojho prebehlíka kladivom

Londýn/Moskva 13. februára (TASR) - Kanál Grey Zone blízky súkromnej polovojenskej Vagnerovej skupine zverejnil na platforme Telegram ďalší videozáznam údajnej popravy jedného z vagnerovcov, ktorý odmietol bojovať na Ukrajine. Autentickosť videa nie je možné overiť.



Informovala o tom v pondelok britská stanica BBC, ktorá doplnila, že ten istý kanál predtým publikoval video s údajnou mimosúdnou popravou Jevgenija Nužina – bývalého recidivistu, ktorý sa tiež dal naverbovať do vojny na Ukrajine. Nužina popravili úderom kladivom do krku, pripomína TASR.



Nové video zobrazuje bývalého väzňa z Krymu – vraj istého Dmitrija Jakuščenka –, ktorý šiel do vojny na Ukrajine na základe zmluvy s vagnerovcami, ale štyri dni po nasadení do prednej línie prebehol na ukrajinskú stranu. Podľa vlastných slov si uvedomil, že "toto nie je moja vojna".



Autori videa sarkasticky uvádzajú, že táto osoba následne "dostala tú chorobu, pri ktorej stratíte vedomie v nejakom meste na Ukrajine, raz v Kyjeve, inokedy v Dnipre, a potom sa preberiete v suteréne, na svojom poslednom súde".



Video následne obsahuje zábery zo "súdu", ako človek v maskáčoch stojaci za "Jakuščenkom" udrie kladivom na miesto, kde má väzeň hlavu. Väčšina videozáberu je v tejto fáze zámerne rozmazaná, takže nie je jasné, čo sa presne deje. "Jakuščenko" však padá a neznámy muž kladivom zasadzuje ďalšie údery.



V tom istom videu boli zverejnené aj fragmenty výpovede zajatého "Jakuščenka", ktoré v novembri minulého roka priniesli niektoré ukrajinské médiá. Toto video bolo zrejme natočené krátko po tom, ako muž zbehol od svojej jednotky a dostal sa do ukrajinského zajatia.



"Jakuščenko" v ňom hovorí, že bol odsúdený na 19 rokov väzenia a trest si odpykával v meste Engeľs v Saratovskej oblasti v južnom Povolží v Rusku. Z jeho slov vyplýva, že sa narodil na Kryme.



"Jakuščenko" sa podľa vlastných slov rozhodol dať sa naverbovať na front a tam nájsť spôsob, ako ujsť. Vo videu ďalej popisuje, ako sa vzdal ukrajinským vojakom pri meste Bachmut v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.



Video s "Jakuščenkom" bolo zostrihané rovnako ako video s Nužinom, dodala BBC. Na kanáli Grey Zone bolo video s Nužinom zverejnené v noci 13. novembra. Po tom, čo zarezonovalo vo svetových médiách, začali vagnerovci využívať kladivo ako symbol v rámci svojej PR kampane.