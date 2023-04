Vagnerovec priznal, že granátmi zabíjal ranených ukrajinských zajatcov

Moskva 19. apríla (TASR) - Bývalý žoldnier z ruskej vojenskej spoločnosti Vagnerova skupina Alexej Savičev priznal, že vo vojne na Ukrajine zabil a umučil desiatky ukrajinských vojnových zajatcov. Jeho výpoveď je jedným z najpodrobnejších osobných opisov zverstiev páchaných ruskými silami na Ukrajine. TASR informuje podľa portálu britského denníka The Guardian.



Savičev (49) je bývalý odsúdenec, ktorého Vagnerova skupina naverbovala vlani v septembri. V telefonickom rozhovore s denníkom Guardian povedal, že počas šesťmesačných bojov na východe Ukrajiny sa zúčastňoval na hromadných popravách ukrajinských vojnových zajatcov bez súdnych procesov.



"Povedali nám, aby sme nebrali vojnových zajatcov a jednoducho ich priamo na mieste zastrelili," povedal Savičev pre Guardian.



V jednom prípade vlani na jeseň počas bojov neďaleko východoukrajinského mesta Soledar sa podľa svojich slov podieľal na zabití 20 ukrajinských obkľúčených vojakov. "Pokropili sme ich guľkami," vyhlásil. "Taká je vojna a neľutujem jedinú vec, čo som tam spravil. Keby som mohol, vrátil by som sa tam," dodal Savičev.



V ďalšej situácii v januári blízko mesta Bachmut s inými vagnerovcami zabil "niekoľko desiatok" ranených ukrajinských zajatých vojakov. "Nahádzali (sme) granáty" do jamy, kde boli. "Vojakov sme aj mučili, neplatili žiadne pravidlá," priznal.



Vagnerovu skupinu založil a riadi ju ruský oligarcha Jevgenij Prigožin, ktorý má blízko k prezidentovi Vladimirovi Putinovi.