VÁHRAŽNÉ E-MAILY V ČESKU: Stovky škôl dostali opäť vyhrážky

Praha 6. septembra (TASR) - Stovky českých škôl dostali aj v piatok výhražný e-mail, ktorý má zhodné znaky s podobnými e-mailami z predchádzajúcich dní. Polícia vyhrážky páchateľa nepovažuje za relevantné, jeho motiváciou je podľa nej verejný a mediálny záujem a rozosievanie chaosu. Uviedla to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Opäť preferujeme minimalistické opatrenia bez nariadených evakuácií a so školami budeme hľadať individuálne a zároveň čo najmenej invazívne riešenie prehliadok priestorov," priblížila ďalší postup.



Výhražné e-maily, v ktorých pisateľ školám oznamuje, že sú zamínované, obdržali české školy v utorok, stredu aj vo štvrtok. Obdobné vyhrážky dostali aj stovky škôl na Slovensku. Tam polícia začala trestné stíhanie vo veci teroristického útoku.



"Vyhrážky páchateľa nepovažujeme za relevantné a vidíme, že jeho hlavnou motiváciou je verejný/mediálny záujem a rozosievanie chaosu," napísala česká polícia a vyzvala ľudí, aby ich nezdieľali a nešírili ďalej. "Minimálny verejný záujem je presne to, čo si pisateľ nepraje," dodala.



Český minister vnútra Vít Rakušan už v stredu uviedol, že cieľom útokov na školy v Česku aj na Slovensku je podľa neho zneistiť spoločnosť a vniesť do nej strach a nervozitu. Dodal, že polícia pracuje s viacerými vyšetrovacími verziami a je v kontakte so slovenskými kolegami. Vo štvrtok v relácii Udalosti, komentáre na stanici ČT24 povedal, že poznatky, ktoré si vymenili s partnermi, svedčia o tom, že ide o koordinovaný útok, ktorý má pravdepodobne zahraničný pôvod.



Na Slovensku bol v piatok podobný výhražný e-mail, ktorý v predchádzajúcich dňoch dostávali školy, adresovaný cirkvi. Pre údajnú bombovú hrozbu polícia prehľadávala košický Dóm sv. Alžbety.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)