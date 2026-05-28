Vakcína a liečba proti kmeňu eboly by mohla byť do konca roka 2026
Autor TASR
Nairobi 28. mája (TASR) - Vakcína proti vírusovému kmeňu Bundibugyo, ktorý v Konžskej demokratickej republike (KDR) spôsobil epidémiu ochorenia ebola, bude hotová do konca tohto roka, uviedol vo štvrtok riaditeľ Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) Jean Kaseya. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Na vírusový kmeň Bundibugyo v súčasnosti neexistuje schválená očkovacia látka ani špecifická liečba. Kaseya však spresnil, že už existuje niekoľko sľubných kandidátov na vakcínu.
„Môžeme vám s istotou povedať, že do konca roka 2026 Africa CDC zabezpečí, že budeme mať vakcínu a liek proti kmeňu Bundibugyo,“ povedal Kaseya novinárom počas online brífingu. „Naši lídri sú pripravení investovať. Investujeme na technickej aj strategickej úrovni, aby sa to podarilo,“ dodal.
Kaseya zároveň informoval, že v stredu ho kontaktovalo ruské ministerstvo zdravotníctva, ktoré tvrdí, že ich špecialisti vyvinuli vakcínu proti kmeňu Bundibugyo.
Člen Kaseyovho tímu však spresnil, že navrhovaná vakcína sa týka kmeňa Zaire a že pripravované rokovania s Gamalejovým vedecko-výskumným inštitútom epidemiológie a mikrobiológie v Moskve majú objasniť, prečo by mohla byť účinná aj proti kmeňu Bundibugyo.
Kaseya uviedol, že od vyhlásenia epidémie - 15. mája - bolo v KDR zaznamenaných najmenej 1077 podozrivých prípadov na nákazu ebolou vrátane 246 úmrtí. Ide o mierne vyššie číslo než najnovšie údaje Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá eviduje desať potvrdených a 223 suspektných úmrtí súvisiacich s ebolou.
