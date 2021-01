Vakcína firmy Johnson & Johnson má účinnosť 66 percent

Washington 29. januára (TASR) - Americká farmaceutická firma Johnson & Johnson (J&J) v piatok oznámila, že jej vakcína proti novému koronavírusu, ktorá sa podáva v jednej dávke, má celkovú účinnosť 66 percent. Informovala o tom agentúra AFP.



Spoločnosť to uviedla po skončení tretej fázy klinických testov, na ktorých sa zúčastnilo takmer 44.000 ľudí vo viacerých krajinách sveta.



Účinnosť vakcíny bola vyššia v Spojených štátoch (72 percent), naopak nižšia (57 percent) v Juhoafrickej republike (JAR), kde sa vyskytuje nákazlivejší a rýchlejšie sa šíriaci variant koronavírusu. Vakcína však dokázala vo všetkých regiónoch v 85 percentách prípadov zabrániť vážnemu priebehu ochorenia COVID-19.



"Sme hrdí, že sme dosiahli tento dôležitý míľnik a náš záväzok venovať sa tejto globálnej kríze trvá," uviedol riaditeľ J&J Alex Gorsky.



Očakáva sa, že firma Johnson & Johnson urýchlene požiada o schválenie svojej vakcíny na núdzové použitie v USA - najviac zasiahnutej krajine sveta -, kde by sa stala treťou dostupnou očkovacou látkou proti koronavírusu SARS-CoV-2. Zatiaľ sa tam používajú očkovacie látky od firiem Pfizer/BioNTech a Moderna - obe majú účinnosť približne 95 percent a podávajú sa v dvoch dávkach.



Agentúra AFP však upozorňuje na to, že účinnosť jednotlivých vakcín nie je možné bezvýhradne porovnávať, keďže Pfizer/BioNTech i Moderna svoje výsledky hlásili ešte predtým, než v niektorých častiach sveta, ako napríklad v JAR či v Brazílii, začali prevažovať mutácie koronavírusu.



Vakcína od J&J sa na rozdiel od dvoch konkurenčných vakcín nemusí uskladňovať v mraze, ale pri teplote od dvoch do osem stupňov Celzia počas troch mesiacov.