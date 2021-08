Vakcína Janssen chráni pred ťažkým priebehom covidu aj pred smrťou

Johannesburg 6. augusta (TASR) - Vakcína Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson "funguje dobre" a ponúka ochranu pred ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 aj pred úmrtím. Vyplýva to z najnovšej juhoafrickej štúdie, do ktorej sa zapojilo 477.234 zdravotníkov, uviedla v piatok agentúra Reuters.



Podľa štúdie, na ktorej spolupracovala Juhoafrická rada pre lekársky výskum (SAMRC), dosiahla vakcína Janssen účinnosť až 96,2 percenta pri ochranu pred úmrtím. Voči koronavírusovému variantu delta má 71-percentnú účinnosť.



"Po podaní vakcíny došlo v očkovanej skupine len k veľmi malému počtu úmrtí v porovnaní s kontrolnou skupinou," vyhlásila na tlačovej konferencii riaditeľka SAMRC Glenda Grayová.



"Naším primárnym cieľom bolo, aby očkovacia látka chránila zdravotníckych pracovníkov pred úmrtím. To sa aj stalo," dodala Grayová.



Očkovacia kampaň v Juhoafrickej republike sa podľa agentúry Reuters začala vo februári "váhavo". Vláda pozastavila očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca, pretože podľa jednej štúdie očkovacia látka Vaxzevria neposkytovala dostatočnú ochranu pred ochorením spôsobeným variantom beta, označovaným pôvodne ako juhoafrický, ktorý bol v tom čase v krajine dominantný. Tempo očkovania sa ale odvtedy zrýchlilo. Vo štvrtok bolo v JAR zaočkovaných už viac ako 8,3 milióna ľudí.



Nový minister zdravotníctva Joe Phaahla na brífingu so šéfkou SAMRC povedal, že vláda plánuje očkovať aj ďalšími vakcínami, ktoré dostali zelenú od miestnych úradov, vrátane očkovacej látky od čínskej firmy Sinovac.