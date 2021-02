Vakcína Moderny na juhoafrický variant je pripravená na testovanie

Washington 24. februára (TASR) - Americká biotechnologická firma Moderna v stredu oznámila, že dávky svojej novej vakcíny zameranej proti juhoafrickému variantu koronavírusu zaslala na testovanie do amerického Národného zdravotníckeho inštitútu (NIH). Informovala o tom agentúra AFP.



Juhoafrický variant patrí k nebezpečnejším zo súčasných mutácií, pretože sa vyhýba blokovaciemu pôsobeniu protilátok účinkujúcich proti staršiemu kmeňu vírusu, píše AFP. To znamená, že ľudia infikovaní klasickým variantom sú náchylnejší na reinfekciu. Výskum tiež ukázal, že šírenie tohto variantu čiastočne znížili ochranu poskytovanú súčasnou generáciou vakcín.



Zatiaľ čo počiatočné testovanie ukázalo, že pôvodná vakcína spoločnosti Moderna - mRNA-1273 - je účinná proti vznikajúcim variantom, spoločnosť uviedla, že vyvíja variantne špecifickú vakcínu ako súčasť viacerých zvažovaných stratégií.



Jednou z týchto stratégií by bolo využitie vakcíny špecifickej pre juhoafrický variant - označenej mRNA-1273.351 - ako tretej posilňujúcej dávky očkovania. Spoločnosť by tiež mohla vytvoriť nový produkt kombináciou tejto špecifickej vakcíny s klasickou vakcínou. Ďalšou možnosťou je preočkovanie treťou dávkou klasickej vakcíny s cieľom zvýšiť celkovú imunitu. Moderna tiež skúma možnosť použitia vakcíny mRNA-1273.351 alebo kombinovanej vakcíny ako primárnej dávky.



Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v pondelok oznámil, že farmaceutické firmy vyvíjajúce vakcíny špecifické pre jednotlivé varianty koronavírusu nebudú musieť absolvovať rovnaký zdĺhavý schvaľovací proces, aký museli podstúpiť pri pôvodných vakcínach.



Spoločnosť Moderna tiež oznámila, že zvyšuje svoju globálnu výrobnú kapacitu a v prípade potreby bude schopná v roku 2022 vyrobiť až 1,4 miliardy dávok vakcíny. Ďalej uviedla, že zvyšuje svoj plán na výrobu pre rok 2021 zo 600 miliónov na 700 miliónov dávok na celom svete. Moderna doteraz dodala 60 miliónov dávok, z toho 55 miliónov v USA.