Vakcína od Moderny dosiahla proti delta variantu nádejné výsledky

Washington 29. júna (TASR) - Nádejné výsledky dosiahla vakcína od spoločnosti Moderna v doposiaľ nerecenzovanej laboratórnej štúdii skúmajúcej jej efektivitu proti koronavírusovému variantu delta prvýkrát objavenému v Indii. Táto očkovacia látka vyvolala pri tomto variante o niečo slabšiu imunitnú odpoveď, ako pri pôvodnom variante vírusu SARS-CoV-2 objavenom vo Wu-chane. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



V štúdii realizovanej spoločnosťou Moderna výskumníci použili vzorky krvi od ôsmich dobrovoľníkov odobraté týždeň po tom, ako im bola podaná druhá dávka vakcíny.



Preparát od spoločnosti Moderna bol pri vytváraní protilátok proti variantu delta omnoho efektívnejší, než pri variante beta, ktorý sa prvýkrát objavil v Juhoafrickej republike (JAR).



"Tieto nové údaje povzbudzujú a posilňujú našu vieru v to, že vakcína od spoločnosti Moderna bude poskytovať ochranu aj pred novými variantmi koronavírusu," uviedol riaditeľ Moderny Stéphane Bancel.



V prípade troch mutácií variantu beta sa množstvo protilátok v porovnaní s pôvodným variantom koronavírusu znížilo šesť- až osemkrát. Pri indických variantoch delta a kapa to bolo iba 3,2- až 2,1-násobné zníženie.



Ruská vakcína Sputnik V je proti variantu delta účinná zhruba na 90 percent. Uviedol to Gamalejov vedecko-výskumný inštitút epidemiológie a mikrobiológie v Moskve, ktorý tento preparát vyvinul. Údaje o účinnosti Sputnika V boli vypočítané na základe informácií z digitálnych lekárskych záznamov a zo záznamov o očkovaní pacientov.