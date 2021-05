Vakcína od Sanofi a GSK v testoch vyvolala silnú imunitnú odozvu

Paríž 17. mája (TASR) - Vakcína proti koronavírusu od farmaceutických spoločností Sanofi a GlaxoSmithKline (GSK) počas druhej fázy testovania vyvolala silnú imunitnú reakciu u všetkých dospelých účastníkov. Namerali im takmer rovnakú úroveň protilátok ako u tých, ktorí už ochorenie COVID-19 prekonali. V pondelok o tom informovala agentúra AP.



Na druhej fáze testovania sa zúčastnilo 772 ľudí vo veku od 18 do 95 rokov.



Výrobcovia vakcíny oznámili, že v najbližších týždňoch plánujú začať s poslednými fázami testovania a spustiť výrobu vakcíny. Očakávajú, že regulačné úrady schvália jej použitie ešte pred koncom roka 2021.



"Vieme, že bude potrebných viacero vakcín, a to najmä z dôvodu nových mutácií vírusu. Stúpa tak dopyt po účinnej vakcíne, ktorú by bolo možné skladovať pri izbovej teplote," uviedol riaditeľ vakcinačného oddelenia Sanofi Thomas Triomphe.



Vakcína, ktorú spoločne vyvíjajú francúzska spoločnosť Sanofi a britská spoločnosť GSK, funguje na základe technológie rekombinantnej DNA. Jej vývoj sa však o niekoľko mesiacov spomalil po tom, ako v prvých fázach testovania nevyvolala dostatočne silnú imunitnú odozvu u starších ľudí. Spoločnosti plánujú do budúcnosti vyrobiť ročne až jednu miliardu dávok vakcíny. Zmluvu o jej dodávkach podpísali už s USA, Kanadou a niekoľkými rozvojovými krajinami.