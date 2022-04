Vakcína proti omikronu bude v Nemecku k dispozícii od septembra

Berlín 17. apríla (TASR) - Očkovacia látka prispôsobená na koronavírusový variant omikron sa na území Nemecka začne podávať v septembri tohto roka. Pre nedeľník Bild am Sonntag to uviedol spolkový minister zdravotníctva Karl Lauterbach.



"Budeme mať vakcínu, ktorá chráni proti variantom omikron – a očakávame, že to bude v septembri," citovala Lauterbachovo vyjadrenie pre uvedený mediálny zdroj agentúra DPA.



Vzhľadom na to, že nové varianty sa neprestávajú objavovať, "je pre nás stále ťažšie pripravovať sa na tieto mutácie," nechal sa počuť minister. "Je dosť pravdepodobné, že budeme mať dočinenia s variantom omikron vysoko infekčným a rovnako smrtonosným ako variant delta. Tento variant bude absolútnym zabijakom," priblížil Lauterbach.



V Nemecku tento týždeň prvýkrát od januára kleslo incidenčné číslo pod 1000. Táto aritmetická hodnota vyjadruje počet nových prípadov koronavírusovej nákazy za posledných sedem dní na každých 100.000 obyvateľov.



Inštitút Roberta Kocha (RKI) – ústav pre prevenciu a kontrolu chorôb, sídliaci v Berlíne – hlásil v sobotu konkrétne 876,5 nových infekcií na 100.000 jedincov, čo je výrazný pokles s piatkovým priemerom 1001,5, sumarizuje DPA.