Vakcína vyvíjaná spoločnosťami Sanofi/GSK bude až koncom roku 2021

Paríž 11. decembra (TASR) - Vakcína, na ktorej pracujú farmaceutické spoločnosti Sanofi a GlaxoSmithKline, bude hotová až na konci roku 2021. Spoločnosť Sanofi to uviedla vo svojom vyhlásení zverejnenom v piatok s vysvetlením, že jej vakcína v prvých klinických štúdiách nedosiahla tak dobré výsledky, ako sa očakávalo.



Sanofi predpokladá, že vyvíjaná vakcína bude k dispozícii vo štvrtom štvrťroku budúceho roka. Pôvodne spoločnosť rátala s tým, že v prvej polovici budúceho roka podá žiadosť o jej schválenie a ešte v tom istom roku dodá na trh miliardu dávok.



Spoločnosť Sanofi nedávno naznačila, že koncom decembra má v úmysle začať posledné pokusy na ľuďoch, nazývané aj fáza 3. Doterajšie výsledky prvých pokusov - fáza 1 a 2 - však boli horšie, ako sa očakávalo.



Vedci vysvetlili, že ak je imunitná reakcia dospelých vo veku 18 - 49 rokov porovnateľná s imunitnou odpoveďou pacientov, ktorí sa zotavili z choroby COVID-19, je takáto odpoveď u starších dospelých "nedostatočná". Laboratóriá oboch farmaceutických spoločností preto chcú "vylepšiť koncentráciu antigénov tak, aby dosiahli vysokú imunitnú odpoveď u všetkých vekových skupín".



"Zloženie produktu nie je uspokojivé. Je dôležité ho optimalizovať, môže to trvať trochu dlhšie," uviedol pre agentúru AFP Thomas Triomphe, viceprezident sekcie vakcín v spoločnosti Sanofi.



Z tohto dôvodu budú laboratóriá od februára 2021 vykonávať ďalšiu testovaciu fázu na základe nedávneho testu na primátoch (okrem ľudí) so zlepšenou formuláciou antigénov.



Týmto testom sa preukázalo, že "navrhovaná vakcína môže poskytnúť ochranu proti pľúcnym patológiám a viesť k rýchlej eliminácii vírusu v nosových dutinách a pľúcach do dvoch až štyroch dní", zdôrazňuje sa v tlačovej správe Sanofi/GlaxoSmithKline.



Triomphe na margo testu dodal, že keď "sme injekčne podali veľké množstvo vírusu zvieratám, ktoré dostali vakcínu, máme vynikajúce výsledky, čo nám dodáva sebadôveru".



Vývoj novej vakcíny si obvykle vyžaduje čas a peniaze - podľa odborníkov vo farmaceutickom priemysle na to treba v priemere okolo jednej miliardy eur a desať rokov. V prípade ochorenia COVID-19 však výskum podporený mimoriadnym financovaním a verejno-súkromnými partnerstvami zmenil obvyklé termíny. Záverečnou fázou klinických skúšok už vďaka tomu prešlo na celom svete 11 vakcín.



GSK dodáva do vakcíny vyvíjanej spoločnosťou Sanofi adjuvant - pomocnú prídavnú látku, ktorá znásobuje účinnosť vakcíny, aby jej ochranný účinok trval čo najdlhšie. Adjuvant od GSK obsahujú aj vakcíny od kanadskej spoločnosti Medicago a čínskej Clover Biopharmaceuticals.