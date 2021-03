Vakcínou AstraZeneca sa budú očkovať v Španielsku ľudia do 65 rokov

Madrid 22. marca (TASR) - Španielsko v pondelok zvýšilo z 55 na 65 rokov horný vekový limit pre osoby, ktorým bude podávaná vakcína proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca. Stalo sa tak dva dni pred obnovením očkovania touto vakcínou, informovala agentúra AFP.



"Veková hranica stanovená na 55 rokov je zrušená a zvyšuje sa na 65 rokov," povedala španielska ministerka zdravotníctva Carolina Dariasová na tlačovej konferencii po stretnutí s predstaviteľmi regionálnych zdravotníckych úradov.



Španielsko v januári, keď Európska agentúra pre lieky (EMA) očkovaciu látku od firmy AstraZeneca schválila na núdzové použitie v členských krajinách EÚ, rozhodlo, že ňou bude očkovať len ľudí do 55 rokov. Zdôvodnilo to nedostatkom dát o jej účinnosti z klinických štúdií u starších osôb. Odvtedy však už viacero štátov na základe nových údajov vekovú hranicu posunulo nahor.



Minulý týždeň vyše desať, väčšinou európskych krajín vrátane Španielska, dočasne zastavilo očkovanie vakcínou od AstraZenecy, keďže sa objavili podozrenia z tvorby krvných zrazenín po jej podaní. EMA vo štvrtok uviedla, že táto vakcína je účinná a bezpečná a jej výhody prevažujú nad rizikami. Dodala však, že zatiaľ nemôže definitívne vylúčiť súvislosť medzi vakcínou od AstraZenecy a zriedkavými typmi zrazenín.



"Ako som povedala pri iných príležitostiach, vakcíny sú bezpečné, účinné a zachraňujú životy," povedala Dariasová.



Španielsko, kde sa používajú aj vakcíny of firiem Pfizer a Moderna, chce do konca leta zaočkovať 70 percent svojej populácie. Obe dávky vakcín dostalo dosiaľ 2,1 milióna z približne 47 miliónov obyvateľov. Koronavírusom sa tam nakazilo viac ako 3,2 milióna ľudí a vyše 73.500 ochoreniu COVID-19 podľahlo.