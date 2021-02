Vakcínu AstraZenecy zvažuje Nemecko odporučiť aj starším ako 65 rokov

Berlín 27. februára (TASR) - Nemecká komisia pre očkovanie zvažuje, že zmení svoje pôvodné odporúčanie a umožní podávať vakcínu proti novému koronavírusu vyvinutú britskou farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca aj osobám starším ako 65 rokov. Rozhodla sa tak po tom, ako podľa najnovšej štúdie táto vakcína preukázala účinnosť aj u starších ľudí. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.



"Je to možné a urobíme to," odpovedal v piatok večer pre verejnoprávnu televíziu ZDF šéf Nemeckého Stáleho výboru pre očkovanie (STIKO) Thomas Mertens na otázku, či je vzhľadom na najnovší výskum možné odporučiť vakcínu od tejto britsko-švédskej firmy pre všetkých obyvateľov.



Podľa výskumu, ktorý viedla Edinburská univerzita, sa štyri týždne po zaočkovaní prvou dávkou vakcíny od AstraZenecy riziko hospitalizácie pacientov s koronavírusom znížilo o 94 percent. V porovnaní s ňou vakcína od spoločností Pfizer/BioNTech znížila počet hospitalizácii o 85 percent.



"Komisia čoskoro zverejní nové aktualizované odporúčanie," uviedol Mertens a dodal, že od autorov spomínanej štúdie očakáva podrobnejšie údaje.



Koncom januára nemecká komisia pre očkovanie odporučila, aby sa vakcína vyvinutá spoločnosťou AstraZeneca podávala len osobám vo veku od 18 do 65 rokov. STIKO vtedy ako dôvod svojho odporúčania uviedol nedostatok dát týkajúcich sa starších zaočkovaných ľudí.



Britský denník The Guardian vo štvrtok informoval, že európske krajiny zatiaľ nevyužili 80 percent dávok vakcíny od AstraZenecy, ktoré už majú k dispozícii. Podľa tohto denníka to súvisí zrejme práve s odporúčaniami, aby sa touto vakcínou očkovali len ľudia mladší ako 65 rokov.



Ako pripomína agentúra AFP, Európska lieková agentúra (EMA) odporučila vakcínu od AstraZenecy dospelým ľuďom všetkých vekových skupín. Výhodou tejto vakcíny je, že je možné skladovať ju v štandardných chladničkách namiesto veľmi chladného prostredia, ktoré si vyžadujú vakcíny od spoločností Pfizer či Moderna.