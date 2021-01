Vakcínu od čínskej firmy Sinovac odobrila najvyššia islamská rada

Jakarta 8. januára (TASR) - Najvyššia islamská rada v Indonézii v piatok schválila použitie vakcíny proti koronavírusu od čínskej spoločnosti Sinovac. Súhlas rady umožní distribúciu vakcíny v najľudnatejšej moslimskej krajine, uviedla agentúra AP.



Rada oznámila, že vakcína proti ochoreniu COVID-19 je halál, teda vhodná na použitie pre moslimov. Vydaniu príslušného náboženského ediktu, fatvy, však podľa rady musí predchádzať odobrenie vakcíny indonézskym úradom pre potraviny a liečivá.



Liekový regulátor uviedol, že pred povolením vakcíny bude vychádzať z údajov klinického testovania v Brazílii a Turecku, ako aj z vlastných skúšok. Indonézia prešla vlastnými neskoršími fázami klinického testovanie vakcín, avšak v menšom rozsahu ako Brazília. Očakáva sa, že výskumný tím klinických štúdií oznámi výsledky regulátorovi a štátnej farmaceutickej firme Bio Farma už čoskoro.



Po očakávanom podmienečnom schválení bude medzi prvými zaočkovanými na budúci týždeň prezident Joko Widodo spolu s niektorými ministrami a vyššími úradníkmi, zdravotníkmi a pracovníkmi kritickej infraštruktúry.



Indonézia podpísala dohodu so spoločnosťou Sinovac na dodávku niekoľkých miliónov dávok vakcíny, ktorá vyžaduje podanie v dvoch osobitných dávkach. Asi tri milióny dávok už do Indonézie dorazili. Dohody o dodávkach vakcín podpísala Indonézia aj s inými výrobcami vrátane spoločností Novavax a AstraZeneca, tie však do krajiny zatiaľ nepriviezli.



Indonézia v piatok zaznamenala najvyšší denný prírastok nakazených - 10.617. Celkovo tak počet infikovaných dosiahol 808.340. V priebehu 24 hodín zomrelo 233 ľudí, celkový počet obetí dosiahol 23.753.