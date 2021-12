Rusko zaradilo do očkovacieho kalendára tínedžera vakcínu Sputnik M

Moskva 21. decembra (TASR) - Ruské ministerstvo zdravotníctva aktualizovalo kalendár preventívnych očkovaní pre epidemické indikácie vrátane očkovania proti koronavírusovej infekcii u dospievajúcich vo veku 1217 rokov. Informovala o tom utorok agentúra Interfax.



Toto očkovanie "je dobrovoľné a vykonáva sa na základe písomnej žiadosti jedného z rodičov alebo iného zákonného zástupcu," píše sa v dokumente ministerstva zdravotníctva.



Tínedžeri vo veku 12-17 rokov sú zaradení do tretieho stupňa priority pri očkovaní proti chorobe COVID-19 spolu so štátnymi zamestnancami, vysokoškolákmi a brancami. Prioritou prvého stupňa je očkovanie ľudí nad 60 rokov.



Ministerstvo zdravotníctva zaregistrovalo 24. novembra vakcínu proti covidu Sputnik M pre dospievajúcich vo veku 12-17 rokov. Ide o pätinu dávky Sputnika V používaného pre dospelých.



Podľa prognóz ministerstva sa môže očkovanie mladistvých v Rusku začať koncom decembra roku 2021.



Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v utorok informoval, že okrem využitia na domácom trhu sa ruská vakcína Sputnik V sa používa vo viac ako 70 krajinách sveta, čo "v tvrdej konkurencii svetových farmaceutických gigantov" označil za "obrovský úspech".



Rusko však i napriek tomuto úspechu zápasí s nedôverou svojich obyvateľov v očkovanie. Peskov nedávno označil ľudí, ktorí odmietajú očkovanie a navádzajú na to aj iných, za "nebezpečných hlupákov". Reagoval tak na žiadosť jednej novinárky, aby ich charakterizoval čo najvýstižnejšie.



V dokumentárnom filme "Nebezpečný vírus. Druhý ročník" Peskov potom hovoril aj vysokej smrtnosti na covid v Rusku. Uviedol, že počet úmrtí trápi prezidenta a každého, kto pracuje v centrálnych orgánoch vlády, "azda najviac".