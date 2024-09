Vakcínu proti Opičím kiahňam schválila Európska lieková agentúra

Amsterdam 19. septembra (TASR) - Európska lieková agentúra (EMA) vo štvrtok schválila používanie vakcíny Imvanex proti vírusu opičích kiahní (mpox) od dánskej spoločnosti Bavarian Nordic aj pre osoby vo vekovej skupine od 12 do 17 rokov. TASR informuje podľa správ agentúry Reuters a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb.



Spoločnosť Bavarian Nordic o schválenie používania vakcíny u dospievajúcich požiadala ešte v polovici augusta. Pripravuje taktiež klinickú štúdiu na posúdenie bezpečnosti vakcíny u detí vo veku od dvoch do 12 rokov.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 14. augusta stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti so šírením opičích kiahní v afrických štátoch. Zároveň upozornila, že deti a dospievajúci sú voči tejto chorobe obzvlášť zraniteľní.



Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb Africkej únie vo štvrtok vyhlásilo, že choroba na africkom kontinente stále nie je pod kontrolou a vo viacerých krajinách zaznamenali nárast počtu nakazených. V priebehu uplynulého týždňa v Afrike nahlásili 2912 nových prípadov a 14 úmrtí. Prvý prípad zároveň zachytili v Maroku.



Centrum takisto informovalo, že s očkovacou kampaňovou väčšieho rozsahu nedávno začala Rwanda. Konžská demokratická republika, ktorá je epicentrom tohtoročnej epidémie, ju spustí začiatkom októbra.



Opičie kiahne sú infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša pri blízkom kontakte. Spôsobuje horúčky, bolesti svalov a veľké kožné lézie. Väčšina prípadov má mierny priebeh, avšak môže aj zabíjať. Tento rok sa v Afrike vírusom nakazilo viac ako 24.000 ľudí a viac ako 600 chorobe podľahlo.