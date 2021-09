Vakcíny J&J vyrobené v Afrike sa nebudú vyvážať do Európy

Kampala 2. septembra (TASR) - Vakcíny Janssen vyrobené na africkom kontinente sa nebudú vyvážať, čo znamená aj koniec exportu do Európy. Vyhlásil to vo štvrtok splnomocnenec Africkej únie pre vakcíny proti COVID-19 Strive Masiyiwa. Správu priniesla agentúra AP.



Juhoafrický výrobca liekov Aspen Pharmacare, ktorý má zmluvu so spoločnosťou Johnson & Johnson (J&J) na produkciu spomínaných vakcín, už bude očkovacie látky vyrábať len pre Afriku. Milióny dávok, ktoré už boli uskladnené v Európe, budú vrátené späť na africký kontinent.



Vakcíny od J&J vyrobené v Juhoafrickej republike "zostanú v Afrike a budú sa distribuovať v Afrike", vyhlásil podľa AP splnomocnenec. Dohoda medzi firmami Aspen Pharmacare a J&J bola podľa neho "zmenená z kontraktu na dohodu o licencii".



Spoločnosť Johnson & Johnson bola podľa AP terčom ostrej kritiky pre vývoz vakcín z Afriky do Európy. Na starom kontinente je už zaočkovaných mnoho ľudí, zatiaľ čo v Afrike neprekročila zaočkovanosť ani hranicu tri percentá. Na tomto kontinente pritom žije vyše miliarda ľudí. Dohromady 54 afrických krajín doteraz zaznamenalo vyše 780.000 potvrdených prípadov nákazy a vyše 197.000 úmrtí na COVID-19. Podľa AP je výroba vakcín priamo na africkom kontinente považovaná za kľúč k splneniu stanoveného cieľa zaočkovať aspoň 60 percent tamojšieho obyvateľstva.