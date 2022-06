Vakcíny na báze mRNA by mohli pomôcť v liečbe rakoviny pankreasu

Chicago 9. júna (TASR) - Vakcína na základe rovnakej technológie mRNA, ako sú očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19, by mohla pomôcť v liečbe rakoviny pankreasu. Vyplýva to z výsledkov klinickej štúdie, ktoré vedci odprezentovali na konferencii Americkej spoločnosti klinickej onkológie (ASCO). TASR správu prevzala z denníka New York Post.



Štúdia, ktorú uskutočnila nemecká farmaceutická spoločnosť BioNTech, dokazuje, že až polovica pacientov, ktorým vyoperovali tumor a následne boli zaočkovaní, zostala aj po 18 mesiacoch v kompletnej remisii.



Podľa lekárov by mohla byť táto vakcína schopná "vycvičiť" imunitný systém na to, aby zabíjal rakovinové bunky v pankrease.



Klinická štúdia sa realizovala na 16 pacientoch, pričom každému z nich bola podaná špeciálne prispôsobená vakcína vyrobená na základe nukleovej kyseliny mRNA, nachádzajúcej sa v ich nádoroch. Pacienti boli zaočkovaní po operácii, pri ktorej im tumory z tela odstránili.



Výsledky preukázali, že vakcína vyvolala odpoveď imunitných T-buniek u ôsmich pacientov. Zvyšnej polovici sa buď rakovina vrátila, alebo jej podľahli.



"Na rozdiel od iných typov imunoterapií sa zdá, že tieto mRNA vakcíny majú schopnosť vyvolať u pacientov s rakovinou pankreasu imunitnú odpoveď," uviedol Vinod Balachandran z onkologického strediska Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) v New Yorku.



Podľa firmy BioNTech je v Spojených štátoch rakovina pankreasu jednou z najčastejších príčin úmrtí na onkologické ochorenie. Až 90 percent pacientov zomiera do dvoch rokov po určení diagnózy. Podľa Balachandrana je liečba tohto typu rakoviny bežnou chemoterapiou či imunoterapiou veľmi náročná.



Vedci sa domnievajú, že sľubné výsledky mRNA vakcín v liečbe rakoviny sú dobrou správou i pre pacientov s inými onkologickými ochoreniami. Upozorňujú však, že štúdia bola vykonaná na malej vzorke pacientov a mala by sa preto zopakovať.