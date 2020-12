Vakcíny od Pfizeru budú meškať do ôsmich krajín EÚ, tvrdí Španielsko

Madrid 28. decembra (TASR) - Americká spoločnosť Pfizer odložila distribúciu nových dodávok svojej protikoronavírusovej vakcíny pre osem európskych krajín vrátane Španielska. Oznámilo to v pondelok španielske ministerstvo zdravotníctva, iba deň po tom, ako Európska únia začala svoju očkovaciu kampaň.



Španielska pobočka Pfizeru informovala Madrid o odklade dodávok pre osem krajín vzhľadom na "problém pri nakladacom a doručovacom procese" vo svojej továrni v Belgicku, uviedol španielsky rezort zdravotníctva bez špecifikovania ďalších dotknutých európskych krajín, informuje tlačová agentúra AFP.



Podľa vyjadrenia Pfizeru je daný problém "už takmer vyriešený", avšak ďalšia dodávka očkovacích látok sa oneskorí "o niekoľko hodín" a do Španielska dorazí v utorok - o deň neskôr, než sa očakávalo.



Španielsky minister zdravotníctva Salvador Illa pre miestne médiá uviedol, že odklad bol spôsobený problémom "viažucim sa ku kontrole teploty" vakcín, ktoré sa predtým, ako ich rozpošlú do distribučných centier, musia skladovať v špeciálnych chladiacich boxoch pri ultranízkych teplotách -70 stupňov Celzia.



Keď sú očkovacie látky mimo ultrachladného skladovacieho priestoru, musia sa udržiavať pri teplote 2-8 stupňov Celzia, aby zostali účinné ešte ďalších päť dní.



Španielsko má od firiem Pfizer-BioNTech dostávať 350.000 dávok vakcíny proti koronavírusu týždenne po dobu nasledujúcich troch mesiacov.



Väčšina členských štátov EÚ začala imunizačný proces počas uplynulého víkendu vakcínou od spoločností Pfizer-BioNTech. Prvými zaočkovanými boli starší ľudia, zdravotnícki pracovníci a politici.



Španielsko je jednou z najpostihnutejších krajín Európy, čo sa týka pandémie ochorenia COVID-19. Podľa oficiálnych údajov sa tam koronavírusom nakazilo viac ako 1,8 milióna ľudí a v dôsledku tejto nákazy zomrelo takmer 50.000 obyvateľov. Krajina od utorka zakázala vstup návštevníkom z Británie okrem španielskych občanov alebo osôb s trvalým pobytom.