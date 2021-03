Vakcíny pre menej rozvinuté krajiny dodávané cez COVAX budú meškať

Brusel 25. marca (TASR) - Dodávky proticovidových vakcín do menej vyspelých krajín prostredníctvom systému COVAX budú meškať. Dôvodom je, že sa nateraz nepodarilo získať licenciu na vývoz ďalších očkovacích látok vyrábaných farmaceutickou spoločnosťou Serum Institute of India (SII).



Ide o vakcíny, ktoré mali dodané v marci a apríli, vysvetlil vo štvrtok hovorca Globálnej aliancie pre vakcíny a očkovanie (GAVI), ktorá spolufinancuje systém COVAX spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Koalíciou pre inovácie v epidemickej pripravenosti (CEPI).



Toto oneskorenie pri udeľovaní nových vývozných licencií "je spôsobené (...) zvýšeným dopytom po vakcínach" v Indii, ktorá zaostáva v plnení svojho očkovacieho plánu a zaznamenáva zvýšenie počtu infikovaných, dodal hovorca GAVI.



India totiž vo štvrtok - prvýkrát od novembra minulého roku - zaznamenala viac ako 50.000 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a snaží sa uprednostniť pri dodávkach vakcíny domáce obyvateľstvo.



Hovorca GAVI však uviedol, že COVAX rokuje s indickou vládou s cieľom zabezpečiť dodávky čo najrýchlejšie.



Cieľom medzinárodného systému COVAX je v tomto roku dodať vakcínu pre 20 percent populácie vtakmer 200 krajinách a územiach. Tento systém zahŕňa aj mechanizmus financovania pomoci 92 znevýhodneným krajinám.



GAVI a SII uzavreli dohodu, z ktorej vyplýva, že indická firma poskytne COVAX-u dávky vakcíny od AstraZenecy vyrobené v Indii a dodané do 64 menej vyspelých krajín. Výmenou za to získa SII finančnú podporu na posilnenie svojich výrobných kapacít.



India, druhá najľudnatejšia krajina na svete, zaznamenala viac ako 11,7 milióna nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 a celkovo viac ako 160.000 súvisiacich úmrtí, čím sa po Spojených štátoch a Brazílii stala treťou pandémiou najviac zasiahnutou krajinou sveta.



India, ktorá je najväčším výrobcom vakcín na svete, spustila ambicióznu kampaň s cieľom zaočkovať do konca júla 300 miliónov svojich obyvateľov. S plnením tohto plánu má však vážne problémy - k 25. marcu je v Indii zaočkovaných sotva 50 miliónov ľudí.



Programy hromadného očkovania sa považujú za nevyhnutné pre ukončenie pandémie, ktorá si po celom svete vyžiadala viac ako 2,7 milióna životov, napáchala škody na globálnej ekonomike a vynútila si prijatie prísnych karanténnych opatrení.