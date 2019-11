Valeanová chce V EÚ ekologickú dopravu a menej obetí nehôd

Brusel 14. novembra (TASR) - Rumunská nominantka na eurokomisárku Adina-Ioana Valeanová, ktorej bol pridelený rezort dopravy, vo štvrtok popoludní presviedčala členov Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre dopravu, že je pripravená prevziať zodpovednosť za tento rezort.



Vo svojom úvodnom prejave pripomenula, že občania EÚ si vysoko cenia právo na voľný pohyb, čo im doprava umožňuje. S odkazom na novú zelenú politiku a tzv. Európsky ekologický pakt uviedla, že ju nemožno realizovať bez účasti rezortu dopravy, pričom však ekologickejšia mobilita musí slúžiť záujmom občanov. V tejto oblasti sa vyslovila za tzv. multimodálnu dopravu a dokončenie prepojení aj pre ľudí žijúcich v odľahlejších oblastiach krajín Únie.



Valeanová súhlasí s cieľmi uhlíkovej neutrality (do roku 2050), podľa jej slov to však musí byť ekonomicky uskutočniteľné. Verí, že digitalizácia a automatizácia so sebou prinášajú obrovské zmeny pre dopravu, avšak nesmie to byť na úkor "ľudských nákladov", aj preto sa budúca Európska komisia musí viac zamerať na odbornú prípravu a rekvalifikáciu.



Valeanová je odhodlaná pracovať v prospech zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky v EÚ s cieľom do roku 2030 o polovicu znížiť počet obetí na európskych cestách. V súčasnosti EÚ každý rok eviduje okolo 25.000 obetí dopravných nehôd.



Plánuje tiež znovu otvoriť "zmrazené" rokovania v leteckej doprave o jednotnom európskom nebi, kde je cieľom znížiť preťaženie vzdušných koridorov a uhlíkových emisií.



Okrem toho chce vynaložiť úsilie na podporu zavádzania ekologických vozidiel a hustejšej siete verejne dostupných čerpacích a nabíjacích staníc pre elektromobily. Spresnila, že pri rokovaniach o podobe dlhodobého rozpočtu EÚ (2021-27) bude obhajovať zvýšenie investícií do európskej infraštruktúry cez podporu Nástroja na prepájanie Európy.



Valeanová čelila viacerým otázkam ohľadom zavedenie leteckej dane, pričom uviedla, že sa treba dopredu uistiť, aby letecké spoločnosti zvýšené náklady nepreniesli na plecia cestujúcich.



Koordinátori politických skupín z Výboru pre dopravu sa stretnú ešte v priebehu štvrtka, aby zhodnotili vystúpenie rumunskej nominantky. Koordinátori svoje odporúčanie oznámia Konferencii predsedov EP a tá 21. novembra rozhodne, či sú všetky úkony spojené s vypočúvaním eurokomisárov ukončené. Poslanci EP budú hlasovať o dôvere novej Európskej komisii 27. novembra na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.





spravodajca TASR Jaromír Novak