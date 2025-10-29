< sekcia Zahraničie
Valencia si pripomenula obete ničivých záplav spred roka
Na pietnom akte sa zúčastnil aj španielsky kráľ Filip VI., ako aj starostovia a primátori 78 postihnutých obcí a miest a približne 800 príbuzných obetí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Valencia 29. októbra (TASR) - V španielskom meste Valencia sa v stredu konal štátny spomienkový obrad na pamiatku obetí ničivých záplav, ktoré toto mesto a okolie zasiahli pred rokom. O život prišlo 237 ľudí - 229 v provincii Valencia a osem ďalších ich počas záplav zahynulo v iných regiónoch, informovala agentúra AFP.
Na pietnom akte sa zúčastnil aj španielsky kráľ Filip VI., ako aj starostovia a primátori 78 postihnutých obcí a miest a približne 800 príbuzných obetí. Súčasťou obradu bolo prečítanie mien všetkých obetí, žalospev, prejavy príbuzných i minúta ticha.
Obrad, ktorý sa začal o 18.00 h SEČ, mal mať pietny charakter, ale miestni obyvatelia dali najavo svoj hnev voči regionálnej vláde a jej predsedovi Carlosovi Mazónovi. Ani po roku od tragédie miestni obyvatelia neprestali kritizovať pravicovú regionálnu vládu a Mazóna za ich krízové riadenie v čase záplav. Mnohí ľudia naďalej žiadajú Mazónovu demisiu.
Rodiny obetí si priali, aby Mazón na štvrtkovom obrade nebol prítomný. Napriek ich výzvam sa dostavil, ale na rozdiel od kráľa Filipa, kráľovnej Letície a premiéra Pedra Sáncheza k rodinám nepodišiel, aby im prejavil účasť. Pri Mazónovom príchode i odchode časť ľudí naňho pokrikovala nadávky alebo ho vyzývala na demisiu. Iní ľudia sa ich snažili utíšiť a žiadali o rešpekt k pamiatke obetí.
Mazón však v televíznom prejave pred spomienkovým aktom uviedol: „Urobili sme maximum za nepredstaviteľných okolností, no v mnohých prípadoch to nestačilo a dnes musíme túto realitu opäť prijať.“
Kráľ Filip v stredu vo svojom príhovore v kultúrnom a architektonickom komplexe Mesto umení a vied vyhlásil, že Španielsko musí preskúmať príčiny minuloročných povodní, aby sa poučilo.
Miestni obyvatelia v rozhovoroch spomínali na priebeh záplav – ulice zaplavené bahnom, prúdom vody strhnuté autá, tisíce zničených domov a 800.000 ton odpadu. Vinu za to pripisujú regionálnym úradom, ktoré podľa ich názoru varovali obyvateľstvo príliš neskoro – až 12 hodín po tom, ako meteorologická služba ráno vyhlásila najvyšší stupeň ohrozenia.
V meste Paiporta, ktoré s 56 obeťami utrpelo najväčšie straty, vyhlásili trojdňové obdobie smútku. Na uliciach sa objavili symbolické pomníčky so sviečkami.
Hnev obyvateľov provincie sa prejavil aj protestmi – minulú sobotu sa v centre Valencie zhromaždilo viac než 50.000 ľudí, ktorí žiadali spravodlivosť a odstúpenie prezidenta Mazóna. Miesto, kde sa v osudný deň nachádzal, ako aj jeho presný program sú stále predmetom vyšetrovania.
Na pietnom akte sa zúčastnil aj španielsky kráľ Filip VI., ako aj starostovia a primátori 78 postihnutých obcí a miest a približne 800 príbuzných obetí. Súčasťou obradu bolo prečítanie mien všetkých obetí, žalospev, prejavy príbuzných i minúta ticha.
Obrad, ktorý sa začal o 18.00 h SEČ, mal mať pietny charakter, ale miestni obyvatelia dali najavo svoj hnev voči regionálnej vláde a jej predsedovi Carlosovi Mazónovi. Ani po roku od tragédie miestni obyvatelia neprestali kritizovať pravicovú regionálnu vládu a Mazóna za ich krízové riadenie v čase záplav. Mnohí ľudia naďalej žiadajú Mazónovu demisiu.
Rodiny obetí si priali, aby Mazón na štvrtkovom obrade nebol prítomný. Napriek ich výzvam sa dostavil, ale na rozdiel od kráľa Filipa, kráľovnej Letície a premiéra Pedra Sáncheza k rodinám nepodišiel, aby im prejavil účasť. Pri Mazónovom príchode i odchode časť ľudí naňho pokrikovala nadávky alebo ho vyzývala na demisiu. Iní ľudia sa ich snažili utíšiť a žiadali o rešpekt k pamiatke obetí.
Mazón však v televíznom prejave pred spomienkovým aktom uviedol: „Urobili sme maximum za nepredstaviteľných okolností, no v mnohých prípadoch to nestačilo a dnes musíme túto realitu opäť prijať.“
Kráľ Filip v stredu vo svojom príhovore v kultúrnom a architektonickom komplexe Mesto umení a vied vyhlásil, že Španielsko musí preskúmať príčiny minuloročných povodní, aby sa poučilo.
Miestni obyvatelia v rozhovoroch spomínali na priebeh záplav – ulice zaplavené bahnom, prúdom vody strhnuté autá, tisíce zničených domov a 800.000 ton odpadu. Vinu za to pripisujú regionálnym úradom, ktoré podľa ich názoru varovali obyvateľstvo príliš neskoro – až 12 hodín po tom, ako meteorologická služba ráno vyhlásila najvyšší stupeň ohrozenia.
V meste Paiporta, ktoré s 56 obeťami utrpelo najväčšie straty, vyhlásili trojdňové obdobie smútku. Na uliciach sa objavili symbolické pomníčky so sviečkami.
Hnev obyvateľov provincie sa prejavil aj protestmi – minulú sobotu sa v centre Valencie zhromaždilo viac než 50.000 ľudí, ktorí žiadali spravodlivosť a odstúpenie prezidenta Mazóna. Miesto, kde sa v osudný deň nachádzal, ako aj jeho presný program sú stále predmetom vyšetrovania.