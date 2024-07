Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu o AI, iniciovala ju Čína

New York 2. júla (TASR) - Valné zhromaždenie (VZ) OSN v pondelok prijalo rezolúciu zameranú na problematiku umelej inteligencie (AI) a prístupu k nej. Text prijatej rezolúcie vyzýva na odstránenie rozdielov medzi krajinami a zabezpečenie rovnakých príležitostí na využívanie AI. Dokument iniciovala Čína s podporou USA a väčšina štátov ho podporila. Správu z agentúry AP prebrala TASR.



Rezolúcia z pondelkového zasadnutia vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby "zabezpečilo a podporovalo spravodlivé, otvorené, inkluzívne a nediskriminačné podnikateľské prostredie", a to od návrhu a vývoja AI až po jej používanie.



Táto rezolúcia sa zároveň zaväzuje "preklenúť rozdiely medzi krajinami v oblasti AI a iných digitálnych technológií" a podporovať medzinárodnú spoluprácu vrátane výmeny poznatkov a transferu technológií do rozvojových štátov.



Prvú rezolúciu OSN o AI prijalo VZ OSN ešte 21. marca. Iniciovali ju USA a podieľalo sa na nej 123 krajín.



Vyjadruje sa v nej globálna podpora medzinárodnému úsiliu o to, aby bola AI "bezpečná, spoľahlivá a dôveryhodná" a aby ju mohli využívať všetky národy.



Uznáva sa v nej tiež, že "riadenie systémov umelej inteligencie je vyvíjajúca sa oblasť", ktorá si vyžaduje ďalšie diskusie o možných prístupoch.



V texte rezolúcie sa rovnako apeluje na krajiny, aby zabezpečili ochranu osobných údajov, ochranu ľudských práv a monitorovanie AI z hľadiska potenciálnych rizík.



V oboch rezolúciách, americkej aj čínskej, sú varovania pred nebezpečenstvami AI a zároveň sa vyzdvihujú jej potenciálne prínosy pri podpore hospodárskeho rozvoja a života ľudí na celom svete.



Obidve sa tiež zameriavajú na komerčné využitie AI, avšak čínsky veľvyslanec pri OSN Fu Cchung v pondelok novinárom povedal, že aj vojenský rozmer AI je v tomto kontexte veľmi dôležitý a niektoré podľa neho krajiny zvažujú návrh rezolúcie o vojenskom využití AI. Čína sa podľa agentúry AP zúčastňuje na rokovaniach v Ženeve o kontrole smrtiacich autonómnych zbraní.



Prijatie obidvoch nezáväzných rezolúcií naznačuje, že USA aj Čína, ktoré sú v mnohých oblastiach rivalmi, chcú zohrávať kľúčovú úlohu pri formovaní budúcnosti nových technológií. Fakt, že obe rezolúcie boli prijaté 193-členným VZ OSN potvrdzuje širokú podporu ich líderstva v tejto oblasti, konštatovala AP.



Čínsky veľvyslanec však kritizoval navrhované pravidlo amerického ministerstva financií z 21. júna, ktoré by obmedzilo a monitorovalo americké investície do AI, počítačových čipov a kvantovej výpočtovej techniky na území Číny.



"Sme rozhodne proti týmto sankciám," povedal. Čína sa domnieva, že toto pravidlo nepomáha rozvoju technológií a rozdeľuje svet. Žiada preto USA, aby tieto sankcie zrušili.