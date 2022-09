Valné zhromaždenie OSN umožnilo Zelenskému predniesť prejav cez video

New York 16. septembra (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa bude môcť prihovoriť k účastníkom zasadnutia Valného zhromaždenia OSN prostredníctvom videonahrávky. Príslušnú výnimku mu v piatok schválila väčšina členských štátov svetovej organizácie, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AFP.



Za uznesenie hlasovalo 101 zo 193 členských štátov OSN, sedem bolo proti a 19 sa zdržalo hlasovania. Osobná účasť Zelenského na všeobecnej rozprave VZ OSN budúci týždeň sa tak zdá čoraz menej pravdepodobná.



Výnimka platí len pre ukrajinského prezidenta. Umožňuje mu zaslať vopred nahratý videoprejav vzhľadom na okolnosti, ktoré nemôže ovplyvniť, teda prebiehajúcu vojnu v jeho krajine. Bielorusko neuspelo s pozmeňovacím návrhom, aby možnosť videopríhovoru dostali všetky krajiny.



Zvažovaná cesta Zelenského do sídla OSN v New Yorku by znamenala zvýšené bezpečnostné riziko, konštatuje DPA. Po prvýkrát by opustil Ukrajinu, odkedy sa vo februári začala invázia Ruska. Aj videoprejav mu však ponúka veľký politický priestor, najmä preto, že na zasadnutie VZ OSN nepríde ruský prezident Vladimir Putin.



Budúci utorok sa na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN začne všeobecná rozprava, na ktorej vystúpi približne 150 hláv štátov a vlád. Účasť avizovali napríklad prezident USA Joe Biden, nemecký kancelár Olaf Scholz či francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Videoprejavy svetových lídrov boli pre pandémiu covidu umožnené v rokoch 2020 a 2021, pripomína AFP.



Prejav ukrajinského predstaviteľa je naplánovaný popoludní v stredu 21. septembra, môže však dôjsť k zmenám, pretože mnohí lídri cestujú do Londýna na pondelkový pohreb britskej kráľovnej Alžbety II.