Valné zhromaždenie OSN vyzvalo na spoluprácu v boji proti pandémii

New York 3. apríla (TASR) - Valné zhromaždenie OSN vo štvrtok schválilo rezolúciu vyzývajúcu na medzinárodnú spoluprácu a multilateralizmus v boji proti pandémii choroby COVID-19 spôsobovanej novým koronavírusom. Ide o prvé vyhlásenie VZ OSN od vypuknutia epidémie na prelome rokov 2019-20.



Ako vo svojej správe uviedla agentúra AFP, uznesenie, ktoré bolo schválené konsenzom, zdôrazňuje aj "potrebu úplného rešpektovania ľudských práv". Prízvukuje tiež, že "pri reakcii na pandémiu niet miesta pre žiadnu formu diskriminácie, rasizmu a xenofóbie".



Rezolúcia zdôrazňuje aj ústrednú rolu OSN v čase celosvetovej zdravotnej a ekonomickej krízy.



Návrh rezolúcie predložili Švajčiarsko, Indonézia, Singapur, Nórsko, Lichtenštajnsko a Ghana a podporilo ho 188 zo 193 štátov.



S iným návrhom textu prišlo Rusko. Podporili ho však len štyri ďalšie štáty: Kuba, Nikaragua, Stredoafrická republika a Venezuela.



Rusko vo svojom návrhu okrem dôrazu na medzinárodnú spoluprácu žiadalo aj zrušenie medzinárodných sankcií, ktoré podľa neho brzdia snahy o zastavenie šírenia nového koronavírusu.



Na rozdiel rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN rezolúcie prijaté Valným zhromaždením nie sú záväzné, majú však v závislosti od ich podpory istú politickú silu.



Podľa generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa je pandémia nového koronavírusu "najnáročnejšou krízou, akej čelíme od druhej svetovej vojny".



Minulý týždeň, keď sa pandémia rozšírila do celého sveta, zabila tisíce ľudí a nakazila mnoho ďalších, Guterres varoval, že pokiaľ sa svet nezjednotí v boji proti vírusu, môžu zomrieť milióny ľudí. Niekoľko dní pred tým zasa vyzval na "okamžité globálne prímerie" v záujme ochrany zraniteľných civilistov v konfliktných zónach pred pandémiou.



Táto výzva však zostala aktérmi väčšiny ozbrojených konfliktov nevypočutá. Konštatovala to v noci na piatok aj Laetitia Courtoisová, predstaviteľka Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) v OSN.



Pokiaľ ide o Bezpečnostnú radu OSN, tá zatiaľ k pandémii nevydala žiadne vyhlásenie a explicitne nepodporila ani Guterresove výzvy. Jej stáli členovia - USA a Čína - naďalej vedú spor o pôvod koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý sa objavil koncom minulého roku v centrálnej Číne.



Bezpečnostná "rada nevyužila príležitosť byť relevantnou - spôsobom, ktorý by mohol zachrániť životy - v počiatočných fázach pandémie," kritizoval Stephen Pomper, politický riaditeľ think tanku Crisis Group a bývalý blízky poradca prezidenta USA Baracka Obamu.