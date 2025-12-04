< sekcia Zahraničie
Valné zhromaždenie OSN vyzvalo Rusko vrátiť unesené ukrajinské deti
Ukrajina tvrdí, že Rusko od začiatku vojny vo februári 2022 unieslo najmenej 20.000 ukrajinských detí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 4. decembra (TASR) - Deväťdesiatjeden krajín sveta vrátane Spojených štátov v stredu podporilo rezolúciu Organizácie Spojených národov (OSN), ktorá vyzýva Rusko „zabezpečiť okamžitý, bezpečný a bezpodmienečný návrat všetkých ukrajinských detí, ktoré boli násilne presídlené alebo deportované“ od začiatku vojny na Ukrajine. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Rusko pred hlasovaním nabádalo štáty nepodporiť nezáväznú rezolúciu pripravenú predstaviteľmi Ukrajiny, Kanady a Európskej únie. Za jej prijatie napokon hlasovalo 91 krajín, 12 bolo proti a 57 sa zdržalo.
Rezolúcia vyzýva Rusko tiež „bezodkladne ukončiť akékoľvek ďalšie praktizovanie násilného premiestňovania, deportácie, odlúčenia od rodín a zákonných zástupcov, zmeny osobného stavu, a to aj prostredníctvom občianstva, adopcie alebo umiestňovanie do pestúnskych rodín a indoktrináciu ukrajinských detí“.
Ukrajina tvrdí, že Rusko od začiatku vojny vo februári 2022 unieslo najmenej 20.000 ukrajinských detí. Námestníčka ukrajinského rezortu diplomacie Mariana Becová uviedla, že Moskva je zodpovedná za „najväčšiu štátnu operáciu únosov v histórii“.
Hoci Rusko pripúšťa, že niektoré deti boli premiestnené z bojových zón pre ich vlastnú ochranu, ruská diplomatka Marija Zabolocká rezolúciu skritizovala ako „plnú klamlivých obvinení“. „Každý hlas za rezolúciu je podporou klamstiev, vojny a konfrontácie. Každý hlas proti je hlasom za mier,“ uviedla.
Prijatie rezolúcie Valným zhromaždením OSN prišlo deň po tom, čo sa v Moskve stretli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner. Témou približne päťhodinového rokovania bolo ukončenie vojny na Ukrajine.
Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal v marci 2023 medzinárodný zatykač na Putina a ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovú-Belovú za údajnú nezákonnú deportáciu ukrajinských detí po začiatku invázie ruských síl vo februári 2022.
1 4 20 hof
Rusko pred hlasovaním nabádalo štáty nepodporiť nezáväznú rezolúciu pripravenú predstaviteľmi Ukrajiny, Kanady a Európskej únie. Za jej prijatie napokon hlasovalo 91 krajín, 12 bolo proti a 57 sa zdržalo.
Rezolúcia vyzýva Rusko tiež „bezodkladne ukončiť akékoľvek ďalšie praktizovanie násilného premiestňovania, deportácie, odlúčenia od rodín a zákonných zástupcov, zmeny osobného stavu, a to aj prostredníctvom občianstva, adopcie alebo umiestňovanie do pestúnskych rodín a indoktrináciu ukrajinských detí“.
Ukrajina tvrdí, že Rusko od začiatku vojny vo februári 2022 unieslo najmenej 20.000 ukrajinských detí. Námestníčka ukrajinského rezortu diplomacie Mariana Becová uviedla, že Moskva je zodpovedná za „najväčšiu štátnu operáciu únosov v histórii“.
Hoci Rusko pripúšťa, že niektoré deti boli premiestnené z bojových zón pre ich vlastnú ochranu, ruská diplomatka Marija Zabolocká rezolúciu skritizovala ako „plnú klamlivých obvinení“. „Každý hlas za rezolúciu je podporou klamstiev, vojny a konfrontácie. Každý hlas proti je hlasom za mier,“ uviedla.
Prijatie rezolúcie Valným zhromaždením OSN prišlo deň po tom, čo sa v Moskve stretli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner. Témou približne päťhodinového rokovania bolo ukončenie vojny na Ukrajine.
Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal v marci 2023 medzinárodný zatykač na Putina a ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovú-Belovú za údajnú nezákonnú deportáciu ukrajinských detí po začiatku invázie ruských síl vo februári 2022.
1 4 20 hof