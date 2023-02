Valné zhromaždenie OSN žiada od Ruska okamžité ukončenie bojov

New York 23. februára (TASR) - Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) vo štvrtok schválilo rezolúciu, ktorá od Ruska žiada okamžité stiahnutie sa z Ukrajiny a ukončenie bojov. Táto rezolúcia nie je záväzná. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Za rezolúciu zahlasovalo 141 z celkového počtu 193 členských krajín OSN. Sedem krajín bolo proti a 32 sa zdržalo hlasovania.



Ministri zahraničných vecí a diplomati z viac než 75 krajín počas dvojdňovej (22. – 23. februára) rozpravy na pôde VZ OSN žiadali podporu pre rezolúciu, ktorá podporuje územnú celistvosť Ukrajiny. Je to jedna zo zásad Charty OSN, na ktorej dodržiavanie sa musia pri vstupe do svetovej organizácie zaviazať všetky krajiny.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v noci na štvrtok vyzval krajiny sveta, aby dokázali, že stoja za Chartou OSN, a hlasovali za túto rezolúciu.



VZ OSN je v súčasnosti najdôležitejšou súčasťou OSN, píše AP. Agentúra dodáva, že Bezpečnostná rada OSN (BR OSN), ktorá má za úlohu udržiavať vo svete mier a bezpečnosť, je paralyzovaná, pretože Rusko môže jej rozhodnutia vetovať. Rusko je jedným z piatich stálych členov BR OSN.