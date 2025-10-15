< sekcia Zahraničie
Valné zhromaždenie OSN zvolilo nových členov Rady OSN pre ľudské práva
Všetky krajiny kandidovali bez protikandidátov v rámci svojich regionálnych skupín.
Autor TASR
New York 15. októbra (TASR) - Valné zhromaždenie OSN v utorok v New Yorku zvolilo 14 nových členov Rady OSN pre ľudské práva so sídlom v Ženeve. Ako informovala agentúra STA, v skupine východoeurópskych štátov boli zvolené Slovinsko (176 hlasmi) a Estónsko (171 hlasmi).
Okrem nich budú v Rade OSN pre ľudské práva zasadať Angola, Čile, Egypt, Ekvádor, India, Irak, Južná Afrika, Maurícius, Pakistan, Spojené kráľovstvo, Taliansko a Vietnam. Mandát týchto 14 nových členov bude trvať tri roky – od roku 2026 do roku 2028.
Všetky krajiny kandidovali bez protikandidátov v rámci svojich regionálnych skupín. Niektoré organizácie na ochranu ľudských práv kritizovali tohtoročné voľby ako nekonkurenčné, pretože sa regionálne skupiny podľa nich vopred dohodli na kandidátoch, čím počet uchádzačov zodpovedal počtu dostupných miest.
Rada OSN pre ľudské práva bola založená v roku 2006 ako náhrada za bývalú Komisiu pre ľudské práva. Tvorí ju 47 členských štátov, ktoré sú rozdelené do piatich regionálnych skupín: Afrika, Ázia a Tichomorie, Latinská Amerika a Karibik, západná Európa a východná Európa. Rada môže diskutovať o otázkach ľudských práv a prijímať nezáväzné rezolúcie o porušovaní ľudských práv.
Okrem nich budú v Rade OSN pre ľudské práva zasadať Angola, Čile, Egypt, Ekvádor, India, Irak, Južná Afrika, Maurícius, Pakistan, Spojené kráľovstvo, Taliansko a Vietnam. Mandát týchto 14 nových členov bude trvať tri roky – od roku 2026 do roku 2028.
Všetky krajiny kandidovali bez protikandidátov v rámci svojich regionálnych skupín. Niektoré organizácie na ochranu ľudských práv kritizovali tohtoročné voľby ako nekonkurenčné, pretože sa regionálne skupiny podľa nich vopred dohodli na kandidátoch, čím počet uchádzačov zodpovedal počtu dostupných miest.
Rada OSN pre ľudské práva bola založená v roku 2006 ako náhrada za bývalú Komisiu pre ľudské práva. Tvorí ju 47 členských štátov, ktoré sú rozdelené do piatich regionálnych skupín: Afrika, Ázia a Tichomorie, Latinská Amerika a Karibik, západná Európa a východná Európa. Rada môže diskutovať o otázkach ľudských práv a prijímať nezáväzné rezolúcie o porušovaní ľudských práv.