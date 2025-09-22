< sekcia Zahraničie
Valné zhromaždenie si pripomenulo 80. výročie založenia OSN
Na podujatí sa zúčastnil aj generálny tajomník OSN António Guterres.
Autor TASR
New York 22. septembra (TASR) - Predsedníčka Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) Annalena Baerbocková v pondelok pri príležitosti tohtoročného 80. výročia založenia Organizácie Spojených národov vyhlásila, že svet „stojí na rázcestí“, ktoré pripomína moment vzniku OSN po druhej svetovej vojne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Dnes sa hodiny opäť zdajú byť tmavé. Dnešok nie je o oslave. Ide o to, aby sme opäť nabrali odvahu a namiesto rezignácie sa dohodli na nájdení nádeje,“ vyhlásila Baerbocková na slávnostnej ceremónii v New Yorku deň pred začiatkom všeobecnej rozpravy. Zdôraznila pri tom globálne krízy vrátane hladovania v Pásme Gazy, vojny na Ukrajine, sexuálneho násilia v Sudáne, násilia gangov na Haiti a nekontrolovaných nenávistných prejavov na internete.
Na podujatí sa zúčastnil aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý naopak vyzdvihol úspechy organizácie, akými sú napríklad „eradikácia kiahní, ozdravenie ozónovej vrstvy a predovšetkým zabránenie tretej svetovej vojne“.
Guterres i Baerbocková uznali, že OSN čelí kríze v spojení s vzostupom nacionalistických ideológií na celom svete a škrtmi vo financovaní humanitárnej pomoci od členských štátov.
„Dnes sa hodiny opäť zdajú byť tmavé. Dnešok nie je o oslave. Ide o to, aby sme opäť nabrali odvahu a namiesto rezignácie sa dohodli na nájdení nádeje,“ vyhlásila Baerbocková na slávnostnej ceremónii v New Yorku deň pred začiatkom všeobecnej rozpravy. Zdôraznila pri tom globálne krízy vrátane hladovania v Pásme Gazy, vojny na Ukrajine, sexuálneho násilia v Sudáne, násilia gangov na Haiti a nekontrolovaných nenávistných prejavov na internete.
Na podujatí sa zúčastnil aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý naopak vyzdvihol úspechy organizácie, akými sú napríklad „eradikácia kiahní, ozdravenie ozónovej vrstvy a predovšetkým zabránenie tretej svetovej vojne“.
Guterres i Baerbocková uznali, že OSN čelí kríze v spojení s vzostupom nacionalistických ideológií na celom svete a škrtmi vo financovaní humanitárnej pomoci od členských štátov.