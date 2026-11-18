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Valné zhromaždenie sudcov v Poľsku súhlasilo so stíhaním predsedu
Prípady týkajúce sa Šwieczkowského sa vzťahujú na obdobie, keď zastával funkciu zástupcu generálneho prokurátora, a neskôr predsedu TK.
Autor TASR
Varšava 18. novembra (TASR) - Valné zhromaždenie sudcov poľského Ústavného súdu (TK) v utorok súhlasilo s trestným stíhaním predsedu TK Bogdana Šwieczkowského a podpredsedu Bartlomieja Sochaňského. Rozhodlo tiež o pozastavení výkonu ich služobných povinností a znížilo im plat. Uznášaniaschopnosť zhromaždenia je predmetom sporu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa stredajšieho komunikátu TK.
Prípady týkajúce sa Šwieczkowského sa vzťahujú na obdobie, keď zastával funkciu zástupcu generálneho prokurátora, a neskôr predsedu TK. Medzi činy, ktoré sú mu kladené za vinu, patrí aj zneužitie právomocí, porušenie práv zamestnancov a zverejnenie informácií, na ktoré sa vzťahuje tajomstvo.
Ďalší prípad sa týka neumožnenia zvoleným sudcom TK vykonávať činnosť a porušenia práv zamestnancov. Prezident Karol Nawrocki odmietol prijať sľub od piatich z ôsmich sudcov zvolených Sejmom, Šwieczkowski ich následne nepripustil k výkonu činnosti.
Zhromaždenie tiež súhlasilo s tým, aby sa Šwieczkowski zodpovedal za porušenie telesnej nedotknuteľnosti iného sudcu. Nesúhlasilo však s jeho zadržaním a predbežnou väzbou.
Sochaňskému bolo vytýkané zanedbanie povinností v súvislosti s neumožnením zvoleným sudcom vykonávať činnosť a porušovanie pracovných práv.
TK rozhodol aj o znížení platu Šwieczkowského o 50 percent a Sochaňského o 25 percent. Všetky finančné transakcie a prístupy oboch strán sporu o TK sú však momentálne z rozhodnutia Národnej banky poľska pozastavené.
Šwieczkowski rozhodnutie spochybnil. „Neuskutočnilo sa žiadne valné zhromaždenie a neboli prijaté žiadne uznesenia, takže v žiadnom prípade nie som pozbavený funkcie,“ uviedol podľa agentúry PAP.
Na prijatie uznesení Valného zhromaždenia je podľa zákona potrebná prítomnosť dvoch tretín z celkového počtu sudcov, teda desať z 15. Ôsmi sudcovia pod vedením sudkyne Anny Korwin-Piotrowskej, ktorá sa vyhlásila za zastupujúcu predsedníčku, začiatkom mesiaca odhlasovali, že v súčasných okolnostiach stačí na uznášaniaschopnosť osem sudcov.
Argumentujú tým, že právoplatnosť jedného zo sudcov neuznávajú a po suspendovaní predsedu a podpredsedu Korwin-Piotrowskou je celkový počet sudcov 12. Túto interpretáciu však odmieta časť právnickej obce.
TK tiež informoval, že Korwin-Piotrowská odmietla prijať ďalšie dve žiadosti generálneho prokurátora týkajúce sa Šwieczkowského. Dôvodom boli formálne nedostatky v dokumentoch.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Prípady týkajúce sa Šwieczkowského sa vzťahujú na obdobie, keď zastával funkciu zástupcu generálneho prokurátora, a neskôr predsedu TK. Medzi činy, ktoré sú mu kladené za vinu, patrí aj zneužitie právomocí, porušenie práv zamestnancov a zverejnenie informácií, na ktoré sa vzťahuje tajomstvo.
Ďalší prípad sa týka neumožnenia zvoleným sudcom TK vykonávať činnosť a porušenia práv zamestnancov. Prezident Karol Nawrocki odmietol prijať sľub od piatich z ôsmich sudcov zvolených Sejmom, Šwieczkowski ich následne nepripustil k výkonu činnosti.
Zhromaždenie tiež súhlasilo s tým, aby sa Šwieczkowski zodpovedal za porušenie telesnej nedotknuteľnosti iného sudcu. Nesúhlasilo však s jeho zadržaním a predbežnou väzbou.
Sochaňskému bolo vytýkané zanedbanie povinností v súvislosti s neumožnením zvoleným sudcom vykonávať činnosť a porušovanie pracovných práv.
TK rozhodol aj o znížení platu Šwieczkowského o 50 percent a Sochaňského o 25 percent. Všetky finančné transakcie a prístupy oboch strán sporu o TK sú však momentálne z rozhodnutia Národnej banky poľska pozastavené.
Šwieczkowski rozhodnutie spochybnil. „Neuskutočnilo sa žiadne valné zhromaždenie a neboli prijaté žiadne uznesenia, takže v žiadnom prípade nie som pozbavený funkcie,“ uviedol podľa agentúry PAP.
Na prijatie uznesení Valného zhromaždenia je podľa zákona potrebná prítomnosť dvoch tretín z celkového počtu sudcov, teda desať z 15. Ôsmi sudcovia pod vedením sudkyne Anny Korwin-Piotrowskej, ktorá sa vyhlásila za zastupujúcu predsedníčku, začiatkom mesiaca odhlasovali, že v súčasných okolnostiach stačí na uznášaniaschopnosť osem sudcov.
Argumentujú tým, že právoplatnosť jedného zo sudcov neuznávajú a po suspendovaní predsedu a podpredsedu Korwin-Piotrowskou je celkový počet sudcov 12. Túto interpretáciu však odmieta časť právnickej obce.
TK tiež informoval, že Korwin-Piotrowská odmietla prijať ďalšie dve žiadosti generálneho prokurátora týkajúce sa Šwieczkowského. Dôvodom boli formálne nedostatky v dokumentoch.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)