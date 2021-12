Valónska vláda sa odvolá proti rozsudku o zákaze covidpasov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 1. decembra (TASR) - Prvostupňový súd v belgickom meste Namur rozhodol, že používanie covidpasov v regióne Valónska je nezákonné, a nariadil vláde tohto regiónu zaplatiť pokutu vo výške 5000 eur za každý deň, ak neprestane vymáhať používanie tohto dokladu. Valónska vláda sa proti rozsudku odvolá a tvrdí, že covidpasy v tejto časti Belgicka platia aj naďalej.Denník The Brussels Times v stredu informoval, že prvostupňový súd vo valónskej metropole Namur rozhodol v prospech neziskovej organizácie Naše právo (Notre bon droit – NBD), ktorá pôsobí aj vo Francúzsku a v Québecu v Kanade. NBD súdnou cestou napadla používanie covidpasov vo Valónsku.Belgická federálna vláda zaviedla covidpasy dohodnuté na úrovni EÚ v snahe umožniť aj počas pandémie koronavírusu mobilitu ľudí zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 a tých, ktorí chorobu prekonali alebo ktorí majú čerstvý negatívny test. Regionálne vlády majú právomoc určiť, kde všade budú covidpasy vyžadované.Od 1. novembra sú covidpasy povinné na území celého Belgicka, aj vo Valónsku. Sú potrebné na získanie prístupu do barov, reštaurácií, kín a divadiel, ale aj posilňovní a telocviční či do zoo a zábavných parkov.uviedla zakladateľka belgickej vetvy NBD Isabelle Duchateauová prostredníctvom videoodkazu.Súd z Namuru v rozsudku uviedol, že opatrenie v podobe covidpasu, ktoré obmedzuje slobodu, sa zdá neprimerané sledovaným cieľom a covidpasy podľa tohto súdu môžu byť aj v rozpore s európskym právom.Rozsudok ukladá valónskemu regiónu povinnosť prijať opatrenia na nápravu situácie, kým sa rovnako súdnou cestou nerozhodne o výhodách covidpasov. Regionálna vláda musí platiť správnu pokutu vo výške 5000 eur denne, ak bude trvať na platnosti covidpasov, a musí zaplatiť aj súdne trovy v prospech NBD.Valónska vláda na rozhodnutie súdu zareagovala vyhlásením, že nezruší dekrét, ktorý umožňuje platnosť covidpasov v tomto regióne, a upozornila, že sa proti rozhodnutiu prvostupňového súdu odvolá.NBD už niekoľko mesiacov bojuje proti zavedeniu covidpasov a okrem aktivít vo Valónsku podala rovnakú žiadosť o krátkodobé zrušenie opatrenia týkajúceho sa používania covidpasov aj na bruselskom prvostupňovom súde, ktorý bude v tejto veci rozhodovať na budúci týždeň 8. decembra.(spravodajca TASR Jaromír Novak)