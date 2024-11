Van der Bellen podstúpil operáciu chrbtice

Viedeň 4. novembra (TASR) - Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen úspešne podstúpil plánovanú operáciu chrbtice, zotaviť by sa mal do budúceho týždňa. Oznámil to v pondelok jeho úrad, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.



Van der Bellena bude do zotavenia zastupovať rakúsky kancelár Karl Nehammer, píše sa v príspevku zverejnenom na prezidentovom profile na sociálnej sieti X. Prezident tiež poďakoval ľuďom za mnoho podporných správ a dodal, že sa teší na návrat do úradu.



Van der Bellen (80) je hlavou štátu od roku 2017, no od začiatku roka zápasí s problémami s medzistavcovou platničkou. O naplánovanej operácií informovala jeho kancelária v sobotu.