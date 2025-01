Van der Bellen poveril predsedu krajne pravicovej FPÖ zostavením vlády

Viedeň 6. januára (TASR) - Rakúsky prezident Alexader van der Bellen poveril predsedu Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Herberta Kickla zostavením novej vlády. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Prezident novinárom povedal, že zavolať lídrovi FPÖ nebolo "ľahké rozhodnutie". Bude to prvýkrát, čo rokovania o vzniku vlády v Rakúsku povedie krajne pravicová strana.



FPÖ koncom septembra zvíťazila v parlamentných voľbách. stále vládnuci ľudovci (ÖVP) sa následne pokúsili vytvoriť koalíciu stredových strán so sociálnodemokratickou SPÖ a liberálnou stranou NEOS. Cieľom bolo udržať pravicových populistov mimo moci.



Koaličné rokovania cez víkend zlyhali. Najprv odišla NEOS, v sobotu sa ÖVP a SPÖ nedokázali zhodnúť na téme zmiernenia rozpočtového deficitu



Ľudovec Nehammer zotrval na stanovisku, že nechce vládnuť s FPÖ pod vedením jej lídra Kickla. Rezignoval preto na funkciu kancelára aj predsedu ľudovcov a otvoril cestu k spolupráci s FPÖ. Koalíciu uprednostňovalo najmä ekonomické krídlo strany.



Ľudovci už so slobodnými spoločne vládli medzi rokmi 2017 až 2019 pod vedením kancelára Sebastiana Kurza. Po korupčnom škandále FPÖ Ibizagate sa koalícia predčasne rozpadla.