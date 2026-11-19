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Van Goghov obraz sa v New Yorku vydražil za rekordnú sumu
Van Gogh namaľoval Kvitnúce gaštany v roku 1890 vo francúzskej dedine Auvers-sur-Oise, kde sa presťahoval po roku strávenom v psychiatrickej liečebni.
Autor TASR
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New York 19. novembra (TASR) - Obraz „Kvitnúce gaštany“ od svetoznámeho holandského maliara Vincenta van Gogha sa predal na dražbe v New Yorku za rekordných 190,4 milióna dolárov vrátane poplatkov. Oznámila to v stredu večer aukčná sieň Sotheby's. Dražbe predchádzal spor o vlastníctvo, ktorý vyriešila dohoda uzatvorená na poslednú chvíľu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Van Gogh namaľoval Kvitnúce gaštany v roku 1890 vo francúzskej dedine Auvers-sur-Oise, kde sa presťahoval po roku strávenom v psychiatrickej liečebni, kde nastúpil dobrovoľne niekoľko mesiacov po tom, čo si odrezal ľavé ucho. V dedine severne od Paríža strávil posledné mesiace svojho života.
Obraz pochádza zo zbierky zosnulých argentínskych zberateľov Carlosa Pedra Blaquiera a jeho manželky Nelly Arrieta de Blaquierovej. Desaťročia bol verejnosti takmer nedostupný. Jeho predaj umožnila dohoda uzatvorená dva dni pred dražbou medzi argentínskou rodinou a dedičmi predchádzajúceho majiteľa, vplyvného židovského vydavateľa Samuela Fischera, ktorý žil v Berlíne v 30. rokoch minulého storočia.
Fischer obraz získal v roku 1909 v Paríži a jeho rodina ho prostredníctvom galérie v Amsterdame predala v roku 1936, keď jej vydavateľskú činnosť narušilo nacistické prenasledovanie. Dediči sa najskôr postavili proti predaju s tvrdením, že Fischerova rodina sa obrazu zbavila iba pre finančné ťažkosti, ktoré utrpela za nacistického režimu.
Dražba v stredu večer trvala približne približne tri minúty, išlo však len o formálnu záležitosť, napísal denník The New York Times. Predajná cena bola totiž podľa neho garantovaná ešte pred začiatkom aukcie. Dosiahla 190,4 milióna dolárov vrátane poplatkov, čím prekonala dovtedajší aukčný rekord van Goghových diel vo výške 117,2 milióna dolárov. Túto sumu zaplatil v roku 2022 kupec za jeho obraz Cyprusový sad. Kvitnúce gaštany sa tak stali najdrahšie vydraženým van Goghovým dielom.
Van Gogh namaľoval Kvitnúce gaštany v roku 1890 vo francúzskej dedine Auvers-sur-Oise, kde sa presťahoval po roku strávenom v psychiatrickej liečebni, kde nastúpil dobrovoľne niekoľko mesiacov po tom, čo si odrezal ľavé ucho. V dedine severne od Paríža strávil posledné mesiace svojho života.
Obraz pochádza zo zbierky zosnulých argentínskych zberateľov Carlosa Pedra Blaquiera a jeho manželky Nelly Arrieta de Blaquierovej. Desaťročia bol verejnosti takmer nedostupný. Jeho predaj umožnila dohoda uzatvorená dva dni pred dražbou medzi argentínskou rodinou a dedičmi predchádzajúceho majiteľa, vplyvného židovského vydavateľa Samuela Fischera, ktorý žil v Berlíne v 30. rokoch minulého storočia.
Fischer obraz získal v roku 1909 v Paríži a jeho rodina ho prostredníctvom galérie v Amsterdame predala v roku 1936, keď jej vydavateľskú činnosť narušilo nacistické prenasledovanie. Dediči sa najskôr postavili proti predaju s tvrdením, že Fischerova rodina sa obrazu zbavila iba pre finančné ťažkosti, ktoré utrpela za nacistického režimu.
Dražba v stredu večer trvala približne približne tri minúty, išlo však len o formálnu záležitosť, napísal denník The New York Times. Predajná cena bola totiž podľa neho garantovaná ešte pred začiatkom aukcie. Dosiahla 190,4 milióna dolárov vrátane poplatkov, čím prekonala dovtedajší aukčný rekord van Goghových diel vo výške 117,2 milióna dolárov. Túto sumu zaplatil v roku 2022 kupec za jeho obraz Cyprusový sad. Kvitnúce gaštany sa tak stali najdrahšie vydraženým van Goghovým dielom.