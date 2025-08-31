< sekcia Zahraničie
Van Morrison má 80 rokov, nahral už 47 radových albumov
Jeho albumy netrhajú predajné rekordy, mnohé z nich sa však dostali na popredné miesta v anketách o najlepšie albumy histórie.
Autor TASR
Belfast/Bratislava 30. augusta (TASR) - Na hudobnej scéne pôsobí už viac ako šesť desaťročí. Celosvetovú priazeň si získal tvorbou, v ktorej kombinuje rock, blues, jazz, soul, folk, R&B, country, gospel, ako aj írsku ľudovú a keltskú hudbu.
Jeho albumy netrhajú predajné rekordy, mnohé z nich sa však dostali na popredné miesta v anketách o najlepšie albumy histórie. Severoírsky spevák, multiinštrumentalista a skladateľ Van Morrison, držiteľ šiestich cien Grammy a nositeľ Radu britského impéria, bude mať v nedeľu 31. augusta 80 rokov.
Hrá na gitaru, saxofón, klávesové nástroje, fúkaciu harmoniku či bicie nástroje. K jeho prvým úspešným piesňam patrí Gloria (1964), ktorú zložil a naspieval ešte ako člen skupiny Them. Rockovú skladbu neskôr prevzali do svojich repertoárov The Doors, Patti Smithová, Jimi Hendrix, David Bowie, Tom Petty či Iggy Pop. Medzi jeho ďalšie známe skladby patria Brown Eyed Girl (1967), Domino (1970), Wild Night (1971) alebo Moondance (1977).
Počas svojej kariéry spolupracoval s rôznymi umelcami vrátane Johna Lee Hookera, Raya Charlesa, Georga Bensona, Erica Claptona, BB Kinga či Marka Knopflera.
George Ivan „Van“ Morrison sa narodil 31. augusta 1945 v Belfaste. Jeho otec, elektrikár v lodeniciach, bol vášnivý zberateľ jazzových a bluesových platní. Van Morrison tak vyrastal na Hankovi Williamsovi, Muddym Watersovi, Mahalii Jacksonovej či Jimmiem Rodgersovi. Prvú akustickú gitaru mu otec kúpil ako 11-ročnému. Už ako školák ovládal pomerne dobre hru nielen na gitaru, ale aj na saxofón a fúkaciu harmoniku.
Van Morrisonova kariéra sa začala v miestnych kapelách. Fanúšikovia ho prezývali „Van the Man“ a upozornil na seba v roku 1964 ako frontman blues-rockového zoskupenia Them. Skupina svojím surovým „garážovým“ zvukom a Morrisonovým divokým spevom zapadala do kontextu kapiel ako The Rolling Stones alebo The Who. Skupina zaznamenala úspech vďaka niekoľkým piesňam. Okrem už zmienenej skladby Gloria to boli tiež Here Comes the Night (1965) alebo cover verzia skladby It's All Over Now, Baby Blue (1966) od Boba Dylana.
Počas turné v Spojených štátoch Van Morrison kapelu opustil a vydal sa na úspešnú sólovú dráhu. Pod vedením amerického producenta Berta Bernsa vydal v roku 1967 svoj prvý hit Brown Eyed Girl, ktorý pochádza z albumu Blowin' Your Mind! (1967). Album však bol vydaný bez jeho súhlasu, a preto ho nie je možné považovať za umelcov oficiálny sólový debut.
Po úmrtí Bernsa podpísal zmluvu so spoločnosťou Warner Bros. Nahrávacia spoločnosť mu nechala voľnú ruku. Hneď prvá platňa Astral Weeks (1968) sa zaradila k najslávnejším albumom rockovej histórie. V roku 1970 sa oženil a vydal ďalšie albumy Moondance (1970), Tupelo Honey (1971) či Saint Dominic's Preview (1972). Jeho koncerty boli úspešné, v skladaní ho však postihla kríza, spôsobená problémami v manželstve, album Hard Nose the Hardway (1973) mu príliš nevyšiel.
Po albume Veedon Fleece (1974) si dal trojročnú pauzu. Žil v ústraní. V jednom z rozhovorov vyhlásil, že si po desiatich rokoch vyčerpávajúcej práce potrebuje od hudby oddýchnuť. Neskôr sa dokonca priznal, že sa vtedy vážne zaoberal myšlienkou nadobro opustiť hudobný priemysel.
K hudbe sa však vrátil. Jeho skutočným comebackom sa však stal až album Into the Music (1979). Na albumoch Common One (1980), Beautiful Vision (1982), A Sense of Wonder (1985) prejavil básnický talent, ako aj inšpiráciu známymi básnikmi. Záver 80-tych rokov vyšperkoval albumom Avalon Sunset (1989), na ktorom si v skladbe Whenever God Shines His Light prizval na spoluprácu speváka Cliffa Richarda.
Chuť do práce mal aj v ďalšom desaťročí. Vydal pôsobivý album Too Long in Exile (1993), melancholický Days Like This (1996), hudobne nápaditý The Healing Game (1997), či poslucháčsky úspešný Back on Top (1999). S vydávaním platní neprestáva, doteraz vydal 47 štúdiových albumov, pričom posledný - Remembering Now - vyšiel iba v júni tohto roka.
Britská kráľovná Alžbeta II. ho v roku 2015 povýšila do rytierskeho stavu. Van Morrison sa tak zaradil do zoznamu hudobníkov, ktorí môžu používať titul sir - ako Elton John, Paul McCartney či Mick Jagger. Získal dve súťažné ceny Grammy, ako aj štyri špeciálne ocenenia v rámci Siene slávy Grammy. Jeho pieseň Down to Joy z filmu Belfast (2021) nominovali na Oscara.
Van Morrison bol dvakrát ženatý. Dcéra Shana Morrisonová, sa stala speváčkou a skladateľkou, z druhého vzťahu sa narodili dcéra a syn.
