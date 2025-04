Vance: Buď Ukrajina a Rusko uzavrú dohodu, alebo sa USA stiahnu

Washington 23. apríla (TASR) - Americký viceprezident J.D. Vance v stredu vyhlásil, že Rusko a Ukrajina musia uzavrieť dohodu, inak Washington ukončí svoje úsilie o dosiahnutie prímeria. Moskva a Kyjev sa podľa neho budú musieť v záujme dosiahnutia prímeria dohodnúť na výmene území. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Rusom a Ukrajincom sme predložili veľmi jasný návrh, je čas, aby buď súhlasili, alebo aby sa Spojené štáty stiahli z tohto procesu,“ dodal americký viceprezident počas návštevy Indie.



Obdobnú myšlienku minulý týždeň vyslovil aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý povedal, že USA sa prestanú snažiť sprostredkovať mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou, ak sa neobjavia jasné známky toho, že ju možno dosiahnuť.



„Myslím, že teraz je čas podniknúť - ak nie posledný krok - tak jeden z posledných krokov, a tým je, na všeobecnej úrovni, aby jedna strana povedala: zastavíme zabíjanie, zmrazíme územné línie približne tam, kde sa nachádzajú dnes,“ vyhlásil Vance. „To, samozrejme, znamená, že Ukrajinci aj Rusi sa budú musieť vzdať časti územia, ktoré momentálne ovládajú,“ konštatoval.



Americký prezident Donald Trump ešte počas svojej kampane vyhlásil, že vojnu na Ukrajinu ukončí do 24 hodín, neskôr však od tohto tvrdenia upustil. V marci USA navrhli 30-dňové bezpodmienečné prímerie, s ktorým však ruský prezident Vladimir Putin nesúhlasil. USA ale následne dosiahli s Ukrajinou a Ruskom samostatné dohody, v ktorých sa obe krajiny dohodli na pozastavení vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru. Obe strany sa však počas tohto 30-dňového prímeria, ktorého platnosť vypršala 18. apríla, obviňovali zo vzájomných útokov.



V stredu v Londýne prebiehajú rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine. Tieto rokovania sa konajú na úrovni vysokopostavených diplomatov Spojeného kráľovstva, USA, Francúzska, Nemecka a Ukrajiny.



Zdroj z kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského uviedol, že ukrajinská delegácia sa v Londýne stretne aj s vyslancom USA pre Ukrajinu Keithom Kelloggom.



USA v stredu podľa zdrojov serveru Axios očakávajú od Ukrajiny odpoveď na ich mierových rámec, ktorý počíta s tým, že USA uznajú Krymský polostrov za súčasť Ruska a neoficiálne aj ruskú kontrolu nad takmer všetkými okupovanými oblasťami Ukrajiny.



Tento jednostránkový dokument, ktorý USA minulý týždeň predložili ukrajinským predstaviteľom na stretnutí v Paríži, hovorí o „konečnej ponuke“ amerického prezidenta. Biely dom trvá na tom, že je pripravený skončiť so sprostredkovávaním rozhovorov, ak sa strany čoskoro nedohodnú.



Trumpov návrh podľa Axiosu predpokladá de iure uznanie ruskej kontroly nad Krymom, ktorý Moskva nezákonne anektovala v roku 2014 a de facto uznanie ruskej okupácie takmer celej Luhanskej oblasti a okupovaných častí Doneckej, Chersonskej a Záporožskej oblasti. Rusko by tiež získalo prísľub, že sa Ukrajina nestane členom NATO, ale bude môcť vstúpiť do EÚ. Spojené štáty by takisto zrušili sankcie uvalené na Rusko od roku 2014.