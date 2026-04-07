Vance: Budeme spolupracovať s víťazom volieb
Podľa amerického viceprezidenta sa byrokrati v Bruseli snažia zničiť maďarskú ekonomiku, znížiť energetickú nezávislosť krajiny a sú zodpovední za zvýšenie cien energií.
Autor TASR
Budapešť 7. apríla (TASR) - Nech vyhrá parlamentné voľby v Maďarsku ktokoľvek, Spojené štáty s ním budú spolupracovať. Podľa servera index.hu to vyhlásil viceprezident USA J. D. Vance v utorok na spoločnej tlačovej konferencii s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v Budapešti. Viceprezident ale dodal, že si je istý Orbánovým úspechom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Vance na úvod dvojdňovej oficiálnej návštevy Maďarska povedal, že je zrejmé, že v ukrajinských spravodajských službách existujú sily, ktoré sa pokúšali ovplyvniť americké aj maďarské voľby. „To však nie je to, čím sa musíme zaoberať. Musíme riešiť problémy ľudí, ktorých zastupujeme. Našim záujmom je, aby sa vojna skončila čo najskôr,“ zdôraznil.
„Rád by som Viktorovi Orbánovi pomohol, ako to bude len možné,“ dodal Vance, podľa ktorého je Orbán najdôležitejším lídrom v Európe, pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť a nezávislosť. K maďarským voľbám povedal, že to, čo sa deje, je jeden z najhorších príkladov zahraničného zasahovania, aké kedy videl.
Podľa amerického viceprezidenta sa byrokrati v Bruseli snažia zničiť maďarskú ekonomiku, znížiť energetickú nezávislosť krajiny a sú zodpovední za zvýšenie cien energií. „Otázka neznie, kto je proeurópsky alebo proamerický, ale kto stojí na strane maďarského ľudu, a tým je Viktor Orbán,“ zdôraznil Vance.
Viceprezident poznamenal, že sú ľudia, ktorí obviňujú amerického prezidenta Donalda Trumpa z proruských postojov, hoci pre Európu v oblasti energetiky urobil oveľa viac ako ktokoľvek iný.
„Zvolením prezidenta Trumpa začal zlatý vek našich vzájomných vzťahov. Rok 2025 bol rekordným rokom v hospodárskej spolupráci. Rok 2026 je tiež dynamický, obchod sa zvýšil o 50 percent a šesť amerických spoločností oznámilo v marci investície v Maďarsku. Dnes sme posilnili našu strategickú spoluprácu v leteckom a obrannom priemysle,“ oznámil Orbán.
K situácii v Iráne Vance povedal, že existujú dva spôsoby jej riešenia. Prvým je, že sa Irán rozhodne prestať podporovať a financovať terorizmus a integruje sa do svetového obchodu, čo by bolo najlepšie pre všetkých. Druhou možnosťou je, že Iránci nesadnú za rokovací stôl a budú naďalej terorizovať nielen Izrael, ale aj svojich arabských susedov, v takom prípade bude ekonomická situácia Iránu naďalej mimoriadne ťažká.
„Spolupracujeme so Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom na podmienkach dohody a na tom, ako bude situácia vyzerať po rokovaniach. Iránci sa snažia Hormuzským prielivom spôsobiť čo najväčší ekonomický zmätok a vyvolať zvýšenie nákladov. Dúfam, že sa zachovajú múdro, prezident (Trump) stanovil termín o približne 12 hodín a medzitým prebiehajú prípravy na stretnutie,“ spresnil J. D. Vance.
