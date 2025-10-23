< sekcia Zahraničie
Vance: Izrael neanektuje Západný breh
Hlasovanie o anexii považuje za urážku.
Autor TASR
Tel Aviv 23. októbra (TASR) - Izrael podľa amerického viceprezidenta J. D. Vancea neanektuje okupovaný Západný breh Jordánu. Vance sa tak vyjadril vo štvrtok, deň po tom, čo izraelskí poslanci hlasovali za dva návrhy zákonov, ktoré pripravujú pôdu pre anexiu tohto územia. Hlasovanie označil za urážku, informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a AP.
„Ak to bol politický trik, bol veľmi hlúpy a osobne to považujem za urážku,“ povedal Vance na izraelskom letisku pred odletom do USA. Zdôraznil, že Izrael neanektuje Západný breh Jordánu. „Politika administratívy (amerického prezidenta Donalda) Trumpa je, že Západný breh nebude anektovaný Izraelom, a to bude naďalej našou politikou,“ vyhlásil viceprezident.
Izraelský parlament v stredu predbežne schválil návrh zákona, ktorý by rozšíril platnosť izraelského práva na okupovaný Západný breh. Podľa agentúry Reuters ide o krok, ktorý sa rovná anexii územia. Toto hlasovanie bolo prvé zo štyroch potrebných na prijatie zákona. Časovo sa zhodovalo s návštevou Vancea v Izraeli. Trump už v septembri vyhlásil, že nedovolí židovskému štátu anektovať Západný breh Jordánu.
Pred pokusmi o anexiu tohto územia v stredu pred odletom do Izraela varoval aj šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Kroky smerujúce k anexii podľa neho môžu ohroziť plán Trumpa o ukončenie vojny v Pásme Gazy, kde je teraz v platnosti krehké prímerie.
Členovia vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua už roky volajú po anexii tohto územia, ku ktorému má Izrael podľa svojich slov biblické a historické väzby. Izrael od roku 1967 postavil na Západnom brehu Jordánu, ktorý je podľa medzinárodného práva okupovaným územím, vyše 200 osád. V nich žije viac než 500.000 židovských osadníkov. Všetky izraelské osady na tomto okupovanom palestínskom území sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Palestínčania považujú Západný breh za súčasť svojho budúceho nezávislého štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom.
„Ak to bol politický trik, bol veľmi hlúpy a osobne to považujem za urážku,“ povedal Vance na izraelskom letisku pred odletom do USA. Zdôraznil, že Izrael neanektuje Západný breh Jordánu. „Politika administratívy (amerického prezidenta Donalda) Trumpa je, že Západný breh nebude anektovaný Izraelom, a to bude naďalej našou politikou,“ vyhlásil viceprezident.
Izraelský parlament v stredu predbežne schválil návrh zákona, ktorý by rozšíril platnosť izraelského práva na okupovaný Západný breh. Podľa agentúry Reuters ide o krok, ktorý sa rovná anexii územia. Toto hlasovanie bolo prvé zo štyroch potrebných na prijatie zákona. Časovo sa zhodovalo s návštevou Vancea v Izraeli. Trump už v septembri vyhlásil, že nedovolí židovskému štátu anektovať Západný breh Jordánu.
Pred pokusmi o anexiu tohto územia v stredu pred odletom do Izraela varoval aj šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Kroky smerujúce k anexii podľa neho môžu ohroziť plán Trumpa o ukončenie vojny v Pásme Gazy, kde je teraz v platnosti krehké prímerie.
Členovia vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua už roky volajú po anexii tohto územia, ku ktorému má Izrael podľa svojich slov biblické a historické väzby. Izrael od roku 1967 postavil na Západnom brehu Jordánu, ktorý je podľa medzinárodného práva okupovaným územím, vyše 200 osád. V nich žije viac než 500.000 židovských osadníkov. Všetky izraelské osady na tomto okupovanom palestínskom území sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Palestínčania považujú Západný breh za súčasť svojho budúceho nezávislého štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom.