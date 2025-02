Vance kritizoval Európu, sloboda prejavu je podľa neho na ústupe

Mníchov 14. februára (TASR) - Americký viceprezident J. D. Vance v piatok vo svojom prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii ostro kritizoval Európu. Tvrdil, že na kontinente i v Británii dochádza k ústupu slobody prejavu. Európska únia sa podľa neho zase odkláňa od niektorých svojich zakladajúcich hodnôt, ktoré má spoločné so Spojenými štátmi. Najviac sa však podľa svojich slov obáva nie vonkajších aktérov ako Ruska alebo Číny, ale akejsi "hrozby zvnútra". Napriek očakávaniam sa vojne na Ukrajine v prejave venoval len okrajovo, informuje osobitný spravodajca TASR.



Vance Európskej únii vyčítal zavádzanie pravidiel, ktoré súvisia s reguláciou sociálnych sietí. Organizátorov konferencie zase kritizoval za to, že odmietli pozvať predstaviteľov populistických strán. Zrejme narážal na neúčasť Alternatívy pre Nemecko (AfD) a Aliancie Sahry Wagenknechtovej (BSW).



"Musíme urobiť viac než len hovoriť o demokratických hodnotách. Musíme ich teraz žiť," vyhlásil Vance. Európskych predstaviteľov ďalej vyzval, aby zastavili nelegálnu migráciu na kontinente, kde si to podľa neho želajú voliči, a posilnili obranu, aby sa Spojené štáty mohli sústrediť na iné "oblasti sveta, ktoré sú vo veľkom nebezpečenstve".



Kriticky sa vyjadril napríklad k rozhodnutiu ústavného súdu v Rumunsku zrušiť nedávne prezidentské voľby pre podozrenia z ovplyvňovania zo strany Ruska. Podľa Vancea sa to však udialo "na základe chabých podozrení spravodajskej služby a obrovského tlaku susedných krajín". V tejto súvislosti povedal, že ak dokáže demokraciu zničiť digitálna kampaň, potom od "začiatku nebola veľmi silná".



"Ak sa bojíte svojich vlastných voličov, Amerika pre vás nemôže nič urobiť, ani vy nemôžete nič urobiť pre Američanov, ktorí ma zvolili a zvolili (aj) prezidenta (Donalda Trumpa)," dodal.











(osobitný spravodajca Samuel Randík)