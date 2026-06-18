< sekcia Zahraničie
Vance: Lehota 60 dní na rokovania s Iránom sa začala vo štvrtok
Na otázku, čo sa stane po uplynutí 60-dňovej lehoty s Hormuzským prielivom, Vance zopakoval, že táto strategicky dôležitá námorná trasa by mala ostať bez mýta.
Autor TASR
Washington 18. mája (TASR) - Šesťdesiatdňová lehota na rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom sa začala vo štvrtok. Deň po podpise memoranda o porozumení, ktoré ukončuje vojnu na Blízkom východe, to uviedol viceprezident USA J. D. Vance, píše TASR podľa správ agentúr Reuters, AFP a AP.
Na otázku, čo sa stane po uplynutí 60-dňovej lehoty s Hormuzským prielivom, Vance zopakoval, že táto strategicky dôležitá námorná trasa by mala ostať bez mýta. Irán počas vojny prieliv v podstate úplne uzavrel. „Záverečné rokovania môžu stanoviť podmienky toho, čo bude nasledovať potom,“ doplnil.
„Čo sa týka blokády, CENTCOM (Ústredné velenie americkej armády, pozn. TASR) povolilo prejsť cez našu námornú blokádu viac ako tuctu lodí. Zároveň tak dodržiavame aj našu časť dohody,“ povedal Vance novinárom v Bielom dome. Cez Hormuzský prieliv podľa jeho slov medzičasom prešlo už 12,5 milióna barelov ropy.
Americký viceprezident následne uviedol, že plánuje odcestovať do Švajčiarska na rokovania s iránskou stranou, no zatiaľ nevie kedy. „Myslíme si, že tieto technické rokovania sa začnú niekedy tento víkend. To je plán, ale ten sa môže stále zmeniť,“ uviedol.
Na otázku, čo sa stane po uplynutí 60-dňovej lehoty s Hormuzským prielivom, Vance zopakoval, že táto strategicky dôležitá námorná trasa by mala ostať bez mýta. Irán počas vojny prieliv v podstate úplne uzavrel. „Záverečné rokovania môžu stanoviť podmienky toho, čo bude nasledovať potom,“ doplnil.
„Čo sa týka blokády, CENTCOM (Ústredné velenie americkej armády, pozn. TASR) povolilo prejsť cez našu námornú blokádu viac ako tuctu lodí. Zároveň tak dodržiavame aj našu časť dohody,“ povedal Vance novinárom v Bielom dome. Cez Hormuzský prieliv podľa jeho slov medzičasom prešlo už 12,5 milióna barelov ropy.
Americký viceprezident následne uviedol, že plánuje odcestovať do Švajčiarska na rokovania s iránskou stranou, no zatiaľ nevie kedy. „Myslíme si, že tieto technické rokovania sa začnú niekedy tento víkend. To je plán, ale ten sa môže stále zmeniť,“ uviedol.