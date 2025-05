Vance, Meloniová a von der Leyenová rokujú o obchode aj o Ukrajine

Rím 18. mája (TASR) - Americký viceprezident J. D. Vance sa v nedeľu v Ríme stretol s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a talianskou premiérkou Girogiou Meloniovou. Vance vyjadril nádej, že dôjde k pokroku v obchodných rozhovoroch medzi EÚ a Spojenými štátmi. Šéfka EK okrem toho vyjadrila záujem o rozhovory na tému Ukrajiny či obrany, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



„Európa je dôležitým spojencom Spojených štátov... máme však aj určité nezhody, ako to u priateľov niekedy býva, napríklad v otázke obchodu,“ povedal Vance. „Dúfam, že to bude začiatok dlhodobých obchodných rokovaní a obchodných výhod medzi Európu a Spojenými štátmi,“ zdôraznil.



Von der Leyenová tiež vyzdvihla „veľmi výnimočný a blízky vzťah“ medzi USA a Európskou úniou, uviedla AFP.



Lídri sa stretli v kancelárii talianskej premiérky po tom, čo sa všetci zúčastnili na inauguračnej omši novozvoleného pápeža Leva XIV.



Biely dom zaviedol 25-percentné clá na dovoz ocele, hliníka a automobilov, ako aj základné desaťpercentné clo pre takmer všetky krajiny. V prípade neúspešných rokovaní sa pripravujú ďalšie „recipročné“ clá, ktoré pre EÚ predstavujú celkovo 20 percent, píše Reuters.



Von der Leyenová uviedla, že si obe strany vymenili dokumenty, v ktorých sú načrtnuté rôzne oblasti nadchádzajúcich diskusií. „Chceme spoločne dosiahnuť dobrú dohodu pre obe strany,“ zdôraznila. Okrem obchodných záležitostí mala šéfka EK záujem aj o rozhovory o Ukrajine a investovaní do obrany. Von der Leyenová ešte pred stretnutím zdôraznila, že nadchádzajúci týždeň bude pre Ukrajinu „kľúčový“.



„Teraz je určite dôležité, aby sme sa posunuli a aby sa veci pohli vpred. Myslím si, že budúci týždeň bude v tomto smere zásadný,“ uviedla pred pondelkovým telefonátom amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.