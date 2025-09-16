Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
< sekcia Zahraničie

Vance moderoval rozhlasovú reláciu zosnulého Charlieho Kirka

.
Viceprezident JD Vance (vpravo), druhá dáma Usha Vance (uprostred) a Erika Kirk, držiaca kríž na retiazke, vystupujú z lietadla Air Force Two, ktoré preváža telo Charlieho Kirka, generálneho riaditeľa a spoluzakladateľa Turning Point USA, vo štvrtok 11. septembra 2025 v Phoenixe, ktorý bol v stredu zastrelený a zabitý. Foto: TASR/AP

Poslucháčom Vance povedal, že najlepším spôsobom, akým si môže uctiť svojho priateľa, je byť lepším manželom a otcom.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 16. septembra (TASR) - Americký viceprezident J.D. Vance v pondelok moderoval rozhlasovú reláciu zavraždeného konzervatívneho aktivistu a influencera Charlieho Kirka s názvom The Charlie Kirk Show. Poslucháčom Vance povedal, že najlepším spôsobom, akým si môže uctiť svojho priateľa, je byť lepším manželom a otcom. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.

„Zastupujem niekoho, koho nemožno nahradiť, ale urobím, čo bude v mojich silách,“ vyhlásil Vance na úvod. V dvojhodinovej relácii vystúpili aj viacerí ďalší predstavitelia Bieleho domu a administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí Kirka poznali.

Vance v pondelok hovoril o tom, ako mu vdova zavraždeného aktivistu - Erika Kirková - povedala niečo, na čo nikdy nezabudne, a to, že jej manžel na ňu nikdy nezvýšil hlas a nikdy nebol „na ňu zlý alebo krutý“. Americký viceprezident priznal, že o sebe nemôže povedať to isté.

„Od tej chvíle som si uvedomil, že musím byť lepším manželom a lepším otcom... Takýmto spôsobom budem ctiť svojho priateľa,“ uviedol Vance.

AP pripomína, že priateľstvo medzi americkým viceprezidentom a Kirkom sa začalo pred takmer desiatimi rokmi.

Po Kirkovej vražde minulú stredu Vance zmenil svoj program a odcestoval aj s manželkou do mesta Orem v štáte Utah, kde k incidentu došlo. Viceprezident tiež pomáhal naložiť rakvu s pozostatkami Kirka do lietadla Air Force Two. Jeho telo následne previezli viceprezidentským špeciálom do Phoenixu v Arizone, kde Kirk býval.
.

Neprehliadnite

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

P. TOMÁNKOVÁ: Hlavným cieľom je momentálne olympiáda