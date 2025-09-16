< sekcia Zahraničie
Vance moderoval rozhlasovú reláciu zosnulého Charlieho Kirka
Poslucháčom Vance povedal, že najlepším spôsobom, akým si môže uctiť svojho priateľa, je byť lepším manželom a otcom.
Washington 16. septembra (TASR) - Americký viceprezident J.D. Vance v pondelok moderoval rozhlasovú reláciu zavraždeného konzervatívneho aktivistu a influencera Charlieho Kirka s názvom The Charlie Kirk Show. Poslucháčom Vance povedal, že najlepším spôsobom, akým si môže uctiť svojho priateľa, je byť lepším manželom a otcom. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.
„Zastupujem niekoho, koho nemožno nahradiť, ale urobím, čo bude v mojich silách,“ vyhlásil Vance na úvod. V dvojhodinovej relácii vystúpili aj viacerí ďalší predstavitelia Bieleho domu a administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí Kirka poznali.
Vance v pondelok hovoril o tom, ako mu vdova zavraždeného aktivistu - Erika Kirková - povedala niečo, na čo nikdy nezabudne, a to, že jej manžel na ňu nikdy nezvýšil hlas a nikdy nebol „na ňu zlý alebo krutý“. Americký viceprezident priznal, že o sebe nemôže povedať to isté.
„Od tej chvíle som si uvedomil, že musím byť lepším manželom a lepším otcom... Takýmto spôsobom budem ctiť svojho priateľa,“ uviedol Vance.
AP pripomína, že priateľstvo medzi americkým viceprezidentom a Kirkom sa začalo pred takmer desiatimi rokmi.
Po Kirkovej vražde minulú stredu Vance zmenil svoj program a odcestoval aj s manželkou do mesta Orem v štáte Utah, kde k incidentu došlo. Viceprezident tiež pomáhal naložiť rakvu s pozostatkami Kirka do lietadla Air Force Two. Jeho telo následne previezli viceprezidentským špeciálom do Phoenixu v Arizone, kde Kirk býval.
