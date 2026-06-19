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Vance odložil rokovania s Iránom pre logistické problémy

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Viceprezident JD Vance hovorí s novinármi v tlačovej miestnosti Jamesa S. Bradyho v Bielom dome vo štvrtok 18. júna 2026 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Irán a USA v stredu večer podpísali tzv. memorandum o porozumení, ktoré ukončuje vojnu na Blízkom východe. Vo štvrtok následne začala plynúť šesťdesiatdňová lehota na rokovania medzi obomi krajinami.

Autor TASR
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Washington 19. júna (TASR) - Biely dom vo štvrtok večer oznámil, že americký viceprezident J. D. Vance neodcestuje do Švajčiarska na očakávané piatkové rokovania s Iránom o ďalších krokoch v rámci dohody medzi Washingtonom a Teheránom o ukončení vojny na Blízkom východe. Došlo k tomu údajne pre logistické ťažkosti súvisiace s diskusiami, informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP.

Logistika týchto rokovaní nikdy nebola jednoduchá ani predvídateľná... a viceprezident dnes večer neodcestuje,“ uviedol hovorca Bieleho domu. „Tešíme sa na čo najskoršie začatie technických rokovaní,“ dodal, zatiaľ čo Vanceov tím doplnil, že delegácia je pripravená vycestovať pri prvej možnej príležitosti.

Oznámenie nasledovalo po správe libanonskej proiránskej televízie al-Majadín, spriaznenej s militantným hnutím Hizballáh, podľa ktorej Irán odkladá vyslanie svojej delegácie do Švajčiarska pre prebiehajúcu izraelskú vojenskú operáciu v Libanone, uviedla AP.

Americkí predstavitelia pôvodne novinárom oznámili, že sa v piatok stretnú s iránskymi vyjednávačmi vo Švajčiarsku, píše portál The Times of Israel (TOI). Viceprezident však neskôr naznačil, že rokovania ešte nie sú definitívne dohodnuté s iránskou stranou. „Myslíme si, že tieto technické rokovania sa začnú niekedy tento víkend. To je plán, ale ten sa môže stále zmeniť,“ uviedol.

Irán a USA v stredu večer podpísali tzv. memorandum o porozumení, ktoré ukončuje vojnu na Blízkom východe. Vo štvrtok následne začala plynúť šesťdesiatdňová lehota na rokovania medzi obomi krajinami.
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