Vance oficiálne prijal nomináciu na post viceprezidenta USA

Republikánsky kandidát na viceprezidenta JD Vance, R-Ohio, máva po vystúpení na republikánskom národnom konvente 2024 vo Fiserv Forum, v stredu 17. júla 2024 v Milwaukee. Foto: TASR/AP

Kandidát na viceprezidenta, senátor JD Vance, reční počas republikánskeho národného zhromaždenia v stredu 17. júla 2024 v Milwaukee. Foto: TASR/AP

Milwaukee 18. júla (TASR) - Senátor za štát Ohio James David Vance vo štvrtok oficiálne prijal svoju nomináciu za kandidáta Republikánskej strany na post viceprezidenta USA. Vo svojom prejave na nominačnom zjazde Republikánskej strany v Milwaukee v štáte Wisconsin Vance vyzval voličov, aby si vo voľbáchSľúbil, že bude zastupovať záujmy robotníckej triedy, ak budú republikáni v novembri znovu zvolení do Bieleho domu. Chce tieža zastaviť Čínsku komunistickú stranu v budovaní svojej strednej triedy na úkor amerických občanov.Vance vo svojom prejave porovnal výsledky, ktoré v úrade prezidenta dosiahli demokrat Joe Biden a republikán Donald Trump.V tejto súvislosti 39-ročný Vance pripomenul, že Biden je politikom vo WashingtoneNaproti tomu Trump za štyri roky - podľa Vancea - dokázal zvrátiť všetky tieto negatívne trendy.povedal Vance, po ktorom začali delegáti skandovať:".Vyhlásil, že Trumppovedal Vance.Odmietol tvrdenia, že Trump je tyran a že ho treba zastaviť za každú cenu, ako sa o to minulú sobotu pokúsil atentátnik v Pensylvánii.Vance sa vo svojom prejave dotkol obchodu, zahraničnej politiky a drogovej epidémie - i Trumpových návrhov na ich riešenie -, ale veľkú časť príhovoru venoval svojim vlastným životným skúsenostiam.Agentúra AP vo svojej správe konštatuje, že Vance je síce považovaný za budúcu vychádzajúcu hviezdu v rámci Republikánskej strany, ale stále je relatívne neznámy - aj pre to zrejme hovoril o tom, že vyrastal v chudobe v Ohiu, bez otca, ktorý by bol doma, a s matkou závislou od drog. Osobitne sa venoval svojej starej matke, ktorá sa oňho starala a vychovala ho.Podľa AP zdôraznil i svoju minulosť príslušníka námornej pechoty, vďaka čomu je prvým veteránom americkej armády uchádzajúcim sa o prestížny post v Bielom dome, odkedy senátor John McCain v roku 2008 kandidoval za prezidenta USA.AP konštatovala, že ak Trump vyhrá prezidentské voľby, Vance bude mať v deň inaugurácie len 40 rokov a bude tak tretím najmladším viceprezidentom v histórii USA – a súčasne aj jedným z najmenej skúsených.Chvála na Trumpa v prejave v Milwaukee je v ostrom kontraste s nepriateľstvom, ktoré Vance vyjadril, keď v roku 2016 v televíznych štúdiách po celých USA prezentoval svoju autobiografiu. Vtedy totiž tohto populistického magnáta označoval za" a prirovnal ho k nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi.Do politiky sa Vance vrátil a v súboji o Senát v Ohiu v roku 2022 získal aj Trumpovu podporu.Vance odvtedy vyrástol na hlavného "Trumpovej protiimigrantskej agendy a izolacionistickej zahraničnej politiky – vrátane odmietania americkej podpory Ukrajine v jej vojne s Ruskom. Vance podľa AP posilňuje Trumpovu príťažlivosť pre tvrdé jadro voličov, ale má len malý potenciál na prilákanie umiernenejších voličov a žien. V niektorých otázkach vrátane potratov je totiž Vance viac orientovaný dovprava než Trump.Podľa AP Trump je pripravený formálne prijať nomináciu svojej strany ako jej kandidáta v prezidentských voľbách v dlho očakávanom prejave vo štvrtok.AP doplnila, že na štvordňovej konferencii, ktorá sa koná na brehu Michiganského jazera, sa zišlo približne 50.000 republikánov. Toto podujatie sa koná v čase, keď sa USA spamätávajú zo zmareného pokusu o atentát na Trumpa, ku ktorému došlo na sobotňajšom zhromaždení v Pensylvánii. Páchateľom útoku bol 20-ročný T. H. Crooks, ktorý Trumpovi prestrelil hornú časť pravého ucha.